Блокбастеры декабря. Новый "Аватар", Санта-антикиллер, мама мафии, судьба Уитни Хьюстон, кот без сапог

Главная сенсация этого месяца "Аватар-2", еще два украинских фильма – комедия и триллер – обе с криминальным оттенком, две анимации и рождественский боевик

Related video

"Коза Ностра. Мама едет" / Koza Nostra

Украина, Италия, 2022, комедия

Премьера: 1 декабря

В ролях: Ирма Витовская, Джованни Калканьо, Джудитта Василе

Ожидаемый рейтинг по версии kino-tеatr.ua: 7.5 / 10

Главная героиня фильма Влада Коза продает свой дом в Карпатах и ​​летит в солнечную Сицилию, чтобы жить с дочерью и помогать в уходе за внуком. Но оказывается, приезда мамы никто не ждал… После ссоры с дочерью Влада случайно оказывается на вилле некогда могущественного итальянского мафиози, ныне вдовца, переживающего ряд кризисов – личный, семейный, финансовый. Влада устраивается уборщицей, но становится спасением этого дома: мамой для детей дона Фредо и реформатором старой, неэффективной и, главное – негуманной мафии.

Могучая украинская женщина – рулит! Как говорила нашему изданию исполнительница главной роли актриса Ирма Витовская "В Украине – матриархат".

[ + – ] Трейлер фильма "Коза Ностра. Мама едет"

"Лютая ночка" / Violent Night

США, 2022, комедия, экшн

Премьера: 1 декабря

Ожидаемый рейтинг фильма по версии kino-tеatr.ua: 6.5 / 10

В ролях: Дэвид Харбор, Джон Легуизамо, Беверли Д’Анджело

В разгар рождественских праздников на одной из вечеринок группа жестоких наемников берет в заложники состоятельную семью – им нужен код от домашнего сейфа, где миллион. Но вот незадача – к ним прибыл поздравить с праздником – реальный Санта Клаус. Тот – самый первый. Оригинал. В его роли снялся колоритный Дэвид Харбор ("Очень странные дела"). В общем получилось – "Один дома" – только для взрослых.

Группа бандитов с этим Сантой тоже, разумеется, поначалу не стала церемонится. Он даже им мирно предложил: "Может я обратно – в дымоход?". Но нет – его тоже взяли на мушку. Так что спасти праздник может только он – слегка уставший от своих обязанностей Санта, до это гордо признавшийся коллеге: "Я начинал этот бизнес".

Чрезвычайные обстоятельства, а именно – пулеметные очереди, взрывы и "наказание непослушных" вернули Санте вкус к жизни! Даже налетчики сообразили: "Это Санта – явно не из торгового центра".

[ + – ] Трейлер к фильму "Лютая ночка"

"Обмен"

Украина, 2022, военная драма, экшн

Премьера: 6 декабря

Ожидаемый рейтинг фильма по версии kino-tеatr.ua: 8 / 10

В ролях: Вячеслав Довженко, Егор Козлов, Дмитрий Линартович

Украинский режиссер Владимир Харченко-Куликовский ("Родственные связи", "Подорожник"), который чаще снимал мелодрамы или комедии, снял военно-криминальный экшн с бюджетом 35 млн. грн. Взяли в заложники сына украинского бизнесмена. Но одна деталь – по ту линию фронта. Это военная драма об истории двух семей, где мужчины взяли в руки оружие, чтобы выручить своих детей. В главной роли звезда "Киборгов" Вячеслав Довженко, давший недавно Фокусу небольшое интервью.

[ + – ] Трейлер фильма "Обмен"

"Лапы гнева: Легенда о Самурае" /Paws of Fury: The Legend of Hank

США, Великобритания, Китай, 2022, анимация

Премьера: 8 декабря

Ожидаемый рейтинг фильма по версии kino-tеatr.ua: 9.1 / 10

Симпатичный пес Хенк, мечтающий стать самураем, отправляется на поиски своей судьбы, попадая в настоящее королевство кошек, куда собакам вход воспрещен. Но когда это останавливало Хенка? Теперь он должен не просто стать самураем, но и спасти волшебных котиков. Да, это тот самый редкий случай, когда коты и собаки ( в количестве одной штуки) вынуждены заключить союз. Хочешь жить — умей объединяться!

[ + – ] Трейлер мультфильма "Лапы гнева: Легенда о Самурае"

"Аватар: Путь воды" / Avatar: The Way of Water

США, 2022, приключения, фантастика, фэнтези, экшн

Премьера: 15 декабря

Ожидаемый рейтинг фильма по версии kino-tеatr.ua: 8.9 / 10

В ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Кейт Уинслет, Мишель Йео, Сигурни Уивер

История разворачивается спустя 14 лет после событий первого фильма. Лента рассказывает о семье Салли, который стал главой своего племени нави, его супруга – главной жрицей.

Снова на Пандору напали земляне. Но не все племена хотят "включаться" в эту войну, считая что беда может обойти их стороной. "Ты не затянешь нас в свою войну", — кричат Салли вожди других кланов нави, прямо как Владимиру Зеленскому – политики в Европе.

Но Салли справится с вызовом. Судя по ролику, наши синие ребята способны забросать наглых землян китами.

[ + – ] Трейлер "Аватара-2"

"Уитни. Я хочу танцевать с кем-нибудь" / I Wanna Dance With Somebody

США, 2022, байопик

Премьера: 22 декабря

Ожидаемый рейтинг фильма по версии kino-tеatr.ua: 8.1 / 10

В ролях: Наоми Аки, Кларк Питерс, Стенли Туччи

Байопик о легендарной певице Уитни Хьюстон от режиссера Кейси Леммонса, который снял "Богемную рапсодию", собравшую в прокате почти миллиард долларов.

Фильм – подробный рассказ о жизни и судьбе известной артистки. О том, как ее мать — тоже певица — подстроила на своем концерте так, чтобы дать возможность дочери выступить: "Выручи, у меня сел голос. Это шоу открываешь ты, не спорь". И девушку там впервые увидел на сцене влиятельный продюсер Клай Дэвис. Мать, словно эстафетную палочку, передала своего продюсера — доченьке. О том, как он уже с Уитни вместе покорили планету (об чем недавно писал Фокус ).

Но тут Уитни не слишком удачно вышла замуж и ее карьера, да и вся жизнь пошла под уклон. И так бывает.

[ + – ] Трейлер фильма "Уитни. Я хочу танцевать с кем-нибудь"

"Кот в сапогах 2: Последнее желание" / Puss in Boots: The Last Wish

США, 2022, анимация

Премьера: 22 декабря

Ожидаемый рейтинг фильма по версии kino-tеatr.ua: 8.3 / 10

Снова иронично-циничный пушистый разбойник, Кот в сапогах – на экранах. Он славно "отделился" от "Шрека" и продолжает уже путь самостоятельно.

Однако в этой истории его нарочито умилительный взгляд и умение фехтовать придется применять в …кошачьей богадельне. Ведь у авантюриста осталась последняя – девятая жизнь. В приют для котов наш герой попал даже без сапог. Но навыки лидера пригодятся и здесь.