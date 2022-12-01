Блокбастери грудня. Новий "Аватар", Санта-антикілер, мама мафії, доля Вітні Г'юстон, кіт без чобіт

Головна сенсація цього місяця "Аватар-2", ще два українські фільми — комедія та трилер — обидві з кримінальним відтінком, дві анімації та різдвяний бойовик

Related video

"Коза Ностра. Мама їде"/Koza Nostra

Україна, Італія, 2022, комедія

Прем'єра: 1 грудня

У ролях: Ірма Вітовська, Джованни Калканьо, Джудітта Васіле

Очікуваний рейтинг за версією kino-tеatr.ua: 7.5/10

Головна героїня фільму Влада Коза продає свій будинок у Карпатах та летить у сонячну Сицилію, щоб жити з дочкою та допомагати у догляді за онуком. Але виявляється, на приїзд мами ніхто не чекав… Після сварки з донькою Влада випадково опиняється на віллі колись могутнього італійського мафіозі, нині вдівця, який переживає низку криз — особисту, сімейну, фінансову. Влада влаштовується прибиральницею, але стає порятунком цього будинку: мамою для дітей дона Фредо та реформаторкою старої, неефективної та, головне — негуманної мафії.

Могутня українська жінка — кермує! Як казала нашому виданню виконавиця головної ролі акторка Ірма Вітовська "в Україні — матріархат".

[ + – ] Трейлери фильму "Коза Ностра. Мама їде"

"Жорстока нічка"/Violent Night

США, 2022, комедія, екшн

Прем'єра: 1 грудня

Очікуваний рейтинг фільму за версією kino-tеatr.ua: 6.5/10

У ролях: Девід Гарбор, Джон Легуізамо, Беверлі Д'Анджело

У розпал різдвяних свят на одній із вечірок група жорстоких найманців бере в заручники заможну сім'ю — їм потрібний код від домашнього сейфа, де мільйон. Але невдача — до них прибув привітати зі святом — справжній Санта Клаус. Той — найперший. Оригінал. У його ролі знявся яскравий Девід Гарбор ("Дивні дива"). Загалом вийшло — "Один удома" — лише для дорослих.

Група бандитів із цим Сантою теж, зрозуміло, спочатку не стала церемониться. Він навіть їм мирно запропонував: "Може я назад — у димар?". Але ні — його теж взяли на мушку. Так що врятувати свято може тільки він — Санта, який злегка втомився від своїх обов'язків, до цього гордо зізнався колезі: "Я починав цей бізнес".

Надзвичайні обставини, а саме — кулеметні черги, вибухи та "покарання неслухняних" повернули Санті смак до життя! Навіть грабіжники зрозуміли: "Це Санта — явно не з торгового центру".

[ + – ] Трейлери фильму "Жорстока нічка"

"Обмін"

Україна, 2022, військова драма, екшн

Прем'єра: 6 грудня

Очікуваний рейтинг фільму за версією kino-tеatr.ua: 8/10

У ролях: В'ячеслав Довженко, Єгор Козлов, Дмитро Лінартович

Український режисер Володимир Харченко-Куликовський ("Родинні зв'язки", "Подорожник"), який найчастіше знімав мелодрами чи комедії, зняв військово-кримінальний екшн із бюджетом 35 млн грн. Взяли до заручників сина українського бізнесмена. Але одна деталь — по той бік лінії фронту. Це військова драма про історію двох сімей, де чоловіки взяли до рук зброю, щоб врятувати своїх дітей. У головній ролі зірка "Кіборгів" В'ячеслав Довженко, який нещодавно дав Фокусу невелике інтерв'ю.

[ + – ] Трейлери фільму "Обмін"

"Лапи гніву: Легенда про Самурая"/The Legend of Hank

США, Великобританія, Китай, 2022, анімація

Прем'єра: 8 грудня

Очікуваний рейтинг фільму за версією kino-tеatr.ua: 9.1/10

Симпатичний пес Хенк, який мріє стати самураєм, вирушає на пошуки своєї долі, потрапляючи в справжнє королівство кішок, куди собакам заборонено вхід. Але коли це зупиняло Хенка? Тепер він має не просто стати самураєм, а й урятувати чарівних котиків. Так, це той самий рідкісний випадок, коли коти та собаки (у кількості однієї штуки) змушені укласти союз. Хочеш жити — умій об'єднуватися!

[ + – ] Трейлер мультфільму "Лапи гніву: Легенда про Самурая"

"Аватар: Шлях води"/Avatar: The Way of Water

США, 2022, пригоди, фантастика, фентезі, екшн

Прем'єра: 15 грудня

Очікуваний рейтинг фільму за версією kino-tеatr.ua: 8.9/10

У ролях: Сем Вортінгтон, Зої Салдана, Кейт Вінслет, Мішель Єо, Сігурні Вівер

Історія розгортається через 14 років після подій першого фільму. Стрічка розповідає про сім'ю Саллі, який став головою свого племені наві, його дружина — головна жриця.

Знову на Пандору напали земляни. Але не всі племена хочуть "включатися" в цю війну, вважаючи, що біда може оминути їхньою стороною. "Ти не затягнеш нас у свою війну", — кричать Саллі вожді інших кланів нави, як Володимиру Зеленському — політики в Європі.

Але Саллі впорається із викликом. Судячи з ролика, наші сині хлопці здатні закидати зухвалих землян китами.

[ + – ] Трейлер "Аватара-2"

"Вітні. Я хочу танцювати з кимось"/I Wanna Dance With Somebody

США, 2022, байопік

Прем'єра: 22 грудня

Очікуваний рейтинг фільму за версією kino-tеatr.ua: 8.1/10

У ролях: Наомі Аккі, Кларк Пітерс, Стенлі Туччі

Байопік про легендарну співачку Вітні Г'юстон від режисера Кейсі Леммонса, який зняв "Богемну рапсодію", яка зібрала в прокаті майже мільярд доларів.

Фільм — докладна розповідь про життя та долю відомої артистки. Про те, як її мати — теж співачка, підлаштувала на своєму концерті так, щоб дати можливість доньці виступити: "Виручи, у мене сів голос. Це шоу відкриваєш ти, не сперечайся". І дівчину там уперше побачив на сцені найвпливовіший продюсер Клай Девіс. Мати, наче естафетну паличку, передала свого продюсера — донечці. Про те, як він уже з Вітні разом підкорили планету (про що недавно писав Фокус).

Але тут Вітні не надто вдало вийшла заміж і її кар'єра, та й усе життя пішло під ухил. І так трапляється.

[ + – ] Трейлер фільму "Вітні. Я хочу танцювати з кимось"

"Кіт у чоботях 2: Останнє бажання"/Puss in Boots: The Last Wish

США, 2022, анімація

Прем'єра: 22 грудня

Очікуваний рейтинг фільму за версією kino-tеatr.ua: 8.3/10

Знову іронічно-цинічний пухнастий розбійник, Кіт у чоботях — на екранах. Він славно "відокремився" від "Шрека" і продовжує вже шлях самостійно.

Однак у цій історії його навмисне зворушливий погляд і вміння фехтувати доведеться застосовувати в котячій богодільні. Адже в авантюриста залишилося останнє — дев'яте життя. До притулку для котів наш герой потрапив навіть без чобіт. Але навички лідера стануть у пригоді і тут.