"Цветы Украины" лишили статуса памятника архитектуры: Минкульт подает апелляцию (фото)

По словам министра Александра Ткаченко, решение ОАСК принималось по упрощенной процедуре и без уведомления участников дела. Поэтому Минкульт намерен продолжить борьбу в юридическом поле по сохранению статуса павильона.

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Вокруг киевского павильона "Цветы Украины" возник спор между Министерством культуры и Окружным административным судом Киева (ОАСК), который отменил приказ министерства и Департамента охраны культурного наследия о внесении павильона в реестр памятников архитектуры и монументального искусства. В связи с этим министр культуры Александр Ткаченко заявил, что Минкульт оспорит решение ОАСК об отмене статуса здания "Цветы Украины" и будет подавать апелляцию.

По мнению Ткаченко, дело рассматривалось "по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела". Поэтому Минкульт ждет обнародования решения суда, чтобы подать апелляционную жалобу.

Министр убежден, что павильон "Цветы Украины" — уникальный памятник культурного наследия в стиле позднего модернизма, что является творением Левчука, Гончаренко, Лаврова, Одайника и других архитекторов, и который оказывает влияние на развитие культурной среды столицы.

"Это означает, что сохранение "Цветы Украины" — приоритетная задача в контексте общего сохранения культурного наследия для будущих поколений. Мы продолжаем борьбу в юридическом поле. Но нам нужна ваша поддержка", — подчеркнул Ткаченко.

В свою очередь в ОАСК пришли к выводу, что здание, которое было построено в эпоху СССР, находится в аварийном состоянии, поэтому оно нуждается в реконструкции. Но из-за решений Министерства и департамента реконструкция не состоялась, так как инвестор не смог законсервировать и подготовить здание к зиме. Более того суд отметил, что павильон на момент его приобретения в собственность инвестором не был отнесен к объектам культурного наследия местного уровня.

Что угрожает павильону "Цветы Украины"

Активисты по защите здания отмечали, что ситуация вокруг "Цветов Украины" стала критичной и павильон могут перестроить на стеклянный офисный центр, выложив в Instagram соответствующие фото.

В августе прошлого года они потребовали не реконструировать здание, а провести реставрационные работы. Однако пожелания активистов были нивелированы административным судом, который наложил арест, запрещающий любые действия с историческим зданием.

Ранее сообщалось, что в июле 2021 года в Киеве неравнодушные граждане заблокировали снос павильона "Цветы Украины". Люди пробрались на территорию, огражденную забором и мешали работе экскаватора.