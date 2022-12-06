"Квіти України" позбавили статусу пам'ятника архітектури: Мінкульт подає апеляцію (фото)

За словами міністра Олександра Ткаченка, рішення ОАСК приймалося за спрощеною процедурою та без повідомлення учасників справи. Тому Мінкульт має намір продовжити боротьбу в юридичному полі щодо збереження статусу павільйону.

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Навколо київського павільйону "Квіти України" виникла суперечка між Міністерством культури та Окружним адміністративним судом Києва (ОАСК), який скасував наказ міністерства та Департаменту охорони культурної спадщини про внесення павільйону до реєстру пам'яток архітектури та монументального мистецтва. У зв'язку з цим міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що Мінкульт оскаржить рішення ОАСК про анулювання статусу будівлі "Квіти України" і подаватиме апеляцію.

На думку Ткаченка, справа розглядалася "за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи". Тому Мінкульт чекає на оприлюднення рішення суду, щоб подати апеляційну скаргу.

Міністр переконаний, що павільйон "Квіти України" є унікальною пам'яткою культурної спадщини у стилі пізнього модернізму, що є твором Левчука, Гончаренка, Лаврова, Одайника та інших архітекторів, і який впливає на розвиток культурного середовища столиці.

"Це означає, що збереження "Квіти України" є пріоритетним завданням у контексті загального збереження культурної спадщини для майбутніх поколінь. Ми продовжуємо боротьбу в юридичному полі. Але нам потрібна ваша підтримка", — підкреслив Ткаченко.

Зі свого боку, в ОАСК дійшли висновку, що будівля, яка була збудована в епоху СРСР, знаходиться в аварійному стані, тому вона потребує реконструкції. Але через рішення Міністерства та департаменту реконструкція не відбулася, оскільки інвестор не зміг законсервувати та підготувати будівлю до зими. Щобільше, суд зазначив, що павільйон на момент його придбання у власність інвестором не був віднесений до об'єктів культурної спадщини місцевого рівня.

Що загрожує павільйону "Квіти України"

Активісти захисту будівлі відзначали, що ситуація навколо "Квітів України" стала критичною і павільйон можуть перебудувати на скляний офісний центр, виклавши в Instagram відповідні фото.

Торішнього серпня вони зажадали не реконструювати будинок, а провести реставраційні роботи. Проте побажання активістів були нівельовані адміністративним судом, який наклав арешт, який забороняє будь-які дії з історичною будівлею.

Раніше повідомлялося, що у липні 2021 року в Києві небайдужі громадяни заблокували знесення павільйону "Квіти України". Люди пробралися на територію, загороджену парканом і заважали роботі екскаватора.