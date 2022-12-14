В костюме и бронежилете: известный пианист Дариус Мажинтас дал концерт в Изюме (фото)

В апреле Дариус Мажинтас выступал с концертом под открытым небом в Ирпене. Для выступления в Изюме он выбрал композиции украинца Валентина Сильвестрова.

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Известный литовский пианист Дариус Мажинтас во вторник, 13 декабря, дал концерт на Кременецкой горе в деоккупированном Изюме. Об этом сообщает "Громадське".

Музыкант исполнил композиции из цикла "Наивная музыка" украинского композитора Валентина Сильвестрова.

Выбор репертуара был неслучайным.

"С началом войны я стал больше интересоваться именно украинской культурой, так открыл для себя Сильвестрова. В его музыке — вся Украина, ее природа и люди", — объяснил литовский пианист.

На горе, где стоят и поврежденные во время обстрелов российскими военными "половецкие бабы" (каменные скульптуры, представляющие уникальную историческую ценность, — ред.) установили белый рояль.

[ + – ] Известный литовский пианист дал концерт в Изюме под открытым небом Фото: Looking at the Stars Foundation

Мажинтас поднялся к нему в темном костюме и бронежилете. Несмотря на проблемную погоду — в тот день стоял туман и было промозгло — пианист давал концерт около часа.

Как стало известно позже, в Украину он прибыл накануне 13 декабря, а ночь провел в старинном погребе, служившим укрытием для местных жителей.

[ + – ] Дариус Мажинтас прибыл в Изюм, чтобы дать инструментальный концерт в поддержку украинцев Фото: Looking at the Stars Foundation

Заметим, что в конце апреля Мажинтас сыграл ноктюрны Шопена под открытым небом у разрушенного дома культуры в Ирпене. Свое выступление он назвал проявлением любви к Украине, глубокого уважения к украинским защитникам и мирным жителям города и страны.

Дариус Мажинтас — литовский пианист и политик, вице-президент и художественный руководитель канадского Фонда Looking at the Stars (канадская благотворительная организация из Торонто, — ред.).

Валентин Сильвестров — украинский композитор, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии. Сам автор называет свой стиль "мета-музыкой" ("метафорической музыкой"). В произведениях преобладают медитативные, созерцательные настроения. Ведущее место занимает присущее постмодернизму обращение к стилям прошлых эпох.

Напомним, Ханс Циммер прервал концерт в Лондоне, чтобы показать украинского пианиста, играющего под сирены. Так всемирно известный композитор, автор саундтреков к фильмам "Человек дождя" и "Дюна" отдал дань мужеству украинцев.

Фокус также писал, что украинский военный сыграл на скрипке на передовой. Музыкант Моисей Бондаренко исполнил песню Someone You Loved под открытом небом. До войны он учился в Киеве, выступал на улицах города и на корпоративах.