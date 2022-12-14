У костюмі та бронежилеті: відомий піаніст Даріус Мажинтас дав концерт в Ізюмі (фото)

У квітні Даріус Мажинтас виступав з концертом просто неба в Ірпені. Для виступу в Ізюмі він обрав композиції українця Валентина Сильвестрова.

Related video

Відомий литовський піаніст Даріус Мажинтас у вівторок, 13 грудня, дав концерт на Кременецькій горі у деокупованому Ізюмі. Про це повідомляє "Громадське".

Музикант виконав композиції із циклу "Наївна музика" українського композитора Валентина Сильвестрова.

Вибір репертуару був невипадковим.

"З початком війни я став більше цікавитись саме українською культурою, так відкрив для себе Сильвестрова. У його музиці — вся Україна, її природа та люди", — пояснив литовський піаніст.

На горі, де стоять і пошкоджені під час обстрілів російськими військовими "половецькі баби" (кам'яні скульптури, що становлять унікальну історичну цінність, — ред.), встановили білий рояль.

[ + – ] Відомий литовський піаніст дав концерт в Ізюмі просто неба Фото: Looking at the Stars Foundation

Мажинтас підвівся до нього в темному костюмі та бронежилеті. Попри проблемну погоду — того дня стояв туман і було вогко — піаніст давав концерт близько години.

Як стало відомо пізніше, в Україну він прибув напередодні 13 грудня, а ніч провів у старовинному погребі, який служив укриттям для місцевих мешканців.

[ + – ] Даріус Мажинтас прибув до Ізюма, щоб дати інструментальний концерт на підтримку українців Фото: Looking at the Stars Foundation

Зауважимо, що наприкінці квітня Мажинтас зіграв ноктюрни Шопена просто неба біля зруйнованого будинку культури в Ірпені. Свій виступ він назвав виявом любові до України, глибокої поваги до українських захисників та мирних жителів міста та країни.

Даріус Мажинтас — литовський піаніст та політик, віцепрезидент та художній керівник канадського Фонду Looking at the Stars (канадська благодійна організація з Торонто, — ред.).

Валентин Сильвестров – український композитор, народний артист України, лауреат Шевченківської премії. Сам автор називає свій стиль "метамузикою" ("метафоричною музикою"). У творах переважають медитативні, споглядальні настрої. Провідне місце посідає властиве постмодернізму звернення до стилів минулих епох.

Нагадаємо, Ганс Циммер перервав концерт у Лондоні, щоб показати українського піаніста, який грає під сирени. Так всесвітньо відомий композитор, автор саундтреків до фільмів "Людина дощу" та "Дюна" віддав данину мужності українців.

Фокус також писав, що український військовий зіграв на скрипці на передовій. Музикант Мойсей Бондаренко виконав пісню Someone You Loved просто неба. До війни він навчався у Києві, виступав на вулицях міста та на корпоративах.