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Культура

Украинские танцоры-подростки покорили США своим шоу на America's Got Talent (видео)

Light Balance Kids сша выступление
Light Balance Kids на американском шоу талантов

Судьи высоко оценили неоновое шоу танцевальной группы Light Balance Kids. Украинские тинейджеры будут выступать в полуфинале.

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Украинская танцевальная группа Light Balance Kids в понедельник, 2 января, выступила на американском шоу America’s Got Talent. Подростки произвели фурор своим неоновым номером и попали в полуфинал. Видео их выступления опубликовано на официальном YouTube-канале программы.

Перед показом номера дети рассказали судьям и зрителям о себе. Как стало известно, родители некоторых танцоров защищают свободу Украины в рядах ВСУ. При этом подростки признались, что поездка для выступления в США стала для них возможностью вспомнить, что такое жизнь без войны и ежедневных ракетных обстрелов.

"Мы хотим рассказать миру, что происходит в Украине", — рассказали дети.

Выступление Light Balance Kids произвело глубокое впечатление на американскую аудиторию. Во время номера канадско-американский ведущий и комик Хоуи Мандель ударил по специальной кнопке Golden Buzzer, сразу отправив танцоров в полуфинал проекта.

"Здесь такое удивительное послание. Там, откуда вы родом, на данный момент, возможно, самое темное место в мире, и вы пересекаете земной шар, чтобы принести нам свет. И если я могу сделать что-нибудь, что угодно, от имени Америки и America’s Got Talent, чтобы принести вам еще больше света, чем вы принесли нам, я бы хотел сделать это для вас", — прокомментировал он.

Это вторая попытка украинских танцоров на американском талант-шоу. До этого они участвовали в 2019 году и вошли в десятку финалистов.

Напомним, в ноябре стало известно, что известный американский юморист и телеведущий Дэвид Леттерман готовит специальный выпуск ток-шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Владимиром Зеленским. Для этого он приехал в Киев, где встретился с главой государства в метрополитене на закрытой станции.

В конце ноября в Украину также приехал британский путешественник и телеведущий Беар Гриллс.