Украинские танцоры-подростки покорили США своим шоу на America's Got Talent (видео)

Судьи высоко оценили неоновое шоу танцевальной группы Light Balance Kids. Украинские тинейджеры будут выступать в полуфинале.

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Украинская танцевальная группа Light Balance Kids в понедельник, 2 января, выступила на американском шоу America’s Got Talent. Подростки произвели фурор своим неоновым номером и попали в полуфинал. Видео их выступления опубликовано на официальном YouTube-канале программы.

Перед показом номера дети рассказали судьям и зрителям о себе. Как стало известно, родители некоторых танцоров защищают свободу Украины в рядах ВСУ. При этом подростки признались, что поездка для выступления в США стала для них возможностью вспомнить, что такое жизнь без войны и ежедневных ракетных обстрелов.

"Мы хотим рассказать миру, что происходит в Украине", — рассказали дети.

Выступление Light Balance Kids произвело глубокое впечатление на американскую аудиторию. Во время номера канадско-американский ведущий и комик Хоуи Мандель ударил по специальной кнопке Golden Buzzer, сразу отправив танцоров в полуфинал проекта.

"Здесь такое удивительное послание. Там, откуда вы родом, на данный момент, возможно, самое темное место в мире, и вы пересекаете земной шар, чтобы принести нам свет. И если я могу сделать что-нибудь, что угодно, от имени Америки и America’s Got Talent, чтобы принести вам еще больше света, чем вы принесли нам, я бы хотел сделать это для вас", — прокомментировал он.

Это вторая попытка украинских танцоров на американском талант-шоу. До этого они участвовали в 2019 году и вошли в десятку финалистов.

Напомним, в ноябре стало известно, что известный американский юморист и телеведущий Дэвид Леттерман готовит специальный выпуск ток-шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Владимиром Зеленским. Для этого он приехал в Киев, где встретился с главой государства в метрополитене на закрытой станции.

В конце ноября в Украину также приехал британский путешественник и телеведущий Беар Гриллс.