Известный телеведущий Беар Гриллс приехал в Украину (фото, видео)

Автора шоу "Выжить любой ценой" заметили на АЗС в сопровождении съемочной группы.

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Британский путешественник и телеведущий Беар Гриллс приехал в Украину. Снимки с автором популярного шоу "Man vs. Wild" опубликовали несколько Telegram-каналов.

Так, британского телеведущего Беара Гриллса заметили на одной из заправочных станций в Украине.

Автора популярного шоу "Выжить любой ценой" на АЗС сопровождала съемочная группа. Судя по опубликованным кадрам, Беар Гриллс активно общался с клиентами заправочной станции и не отказывал им в совместных фотографиях.

В своем официальном Instagram-аккаунте британский телеведущий пока не сообщал о цели визита в Украину. Пользователи в социальных сетях предполагают, что Беар Гриллс прибыл со съемочной группой в нашу страну для того, чтобы задокументировать жизнь мирных граждан в условиях полномасштабной войны.

[ + – ] Британский телеведущий Беар Гриллс приехал в Украину

Отметим, что в начале ноября в Украину приехал американский актер Шон Пенн. Звезда Голливуда, который продолжает заниматься съемкой документального фильма о нашей стране, лично встретился с президентом Владимиром Зеленским. Шон Пенн приехал в Украину не с пустыми руками — актер подарил главе государства свою статуэтку "Оскара" в качестве символа веры в победу украинцев над Россией.

С начала полномасштабного вторжения Украину посетили многие знаменитости, которые открыто поддерживает украинцев в противостоянии с российскими захватчиками. Фокус в своем материале детально рассказывал о том, как Анджелина Джоли, Шон Пенн, Бен Стиллер, Джессика Честейн и Лив Шрайбер приезжали в нашу страну с гуманитарными визитами.