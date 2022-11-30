Відомий телеведучий Беар Гріллз приїхав в Україну (фото, відео)

Автора шоу "Вижити за всяку ціну" помітили на АЗС у супроводі знімальної групи.

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Британський мандрівник і телеведучий Беар Гріллз приїхав в Україну. Знімки з автором популярного шоу Man vs. Wild опублікували кілька Telegram-каналів.

Так, британського телеведучого Беара Грілса помітили на одній із заправних станцій в Україні.

Автора популярного шоу "Вижити за всяку ціну" на АЗС супроводжувала знімальна група. Судячи з опублікованих кадрів, Беар Гріллз активно спілкувався з клієнтами заправної станції та не відмовляв їм у спільних фото.

У своєму офіційному Instagram-акаунті британський телеведучий поки не повідомляв про мету візиту в Україну. Користувачі у соціальних мережах припускають, що Беар Гріллз прибув зі знімальною групою у нашу країну для того, щоб задокументувати життя мирних громадян за умов повномасштабної війни.

[ + – ] Британський телеведучий Беар Гріллз приїхав в Україну

Зазначимо, що на початку листопада в Україну приїхав американський актор Шон Пенн. Зірка Голлівуду, який продовжує займатися зйомкою документального фільму про нашу країну, особисто зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Шон Пенн приїхав в Україну не з порожніми руками — актор подарував главі держави свою статуетку "Оскара" як символ віри у перемогу українців над Росією.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну відвідали багато знаменитостей, які відкрито підтримують українців у протистоянні з російськими загарбниками. Фокус у своєму матеріалі детально розповідав про те, як Анджеліна Джолі, Шон Пенн, Бен Стіллер, Джесіка Честейн та Лів Шрайбер приїжджали до нашої країни з гуманітарними візитами.