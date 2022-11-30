Відомий телеведучий Беар Гріллз приїхав в Україну (фото, відео)
Автора шоу "Вижити за всяку ціну" помітили на АЗС у супроводі знімальної групи.
Британський мандрівник і телеведучий Беар Гріллз приїхав в Україну. Знімки з автором популярного шоу Man vs. Wild опублікували кілька Telegram-каналів.
Так, британського телеведучого Беара Грілса помітили на одній із заправних станцій в Україні.
Автора популярного шоу "Вижити за всяку ціну" на АЗС супроводжувала знімальна група. Судячи з опублікованих кадрів, Беар Гріллз активно спілкувався з клієнтами заправної станції та не відмовляв їм у спільних фото.
У своєму офіційному Instagram-акаунті британський телеведучий поки не повідомляв про мету візиту в Україну. Користувачі у соціальних мережах припускають, що Беар Гріллз прибув зі знімальною групою у нашу країну для того, щоб задокументувати життя мирних громадян за умов повномасштабної війни.
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