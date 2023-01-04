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Культура

Українські танцюристи-підлітки підкорили США своїм шоу на America's Got Talent (відео)

Light Balance Kids США виступ
Light Balance Kids на американському шоу талантів

Судді високо оцінили неонове шоу танцювального гурту Light Balance Kids. Українські тінейджери виступатимуть у півфіналі.

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Український танцювальний гурт Light Balance Kids у понеділок, 2 січня, виступив на американському шоу America's Got Talent. Підлітки викликали фурор своїм неоновим номером і потрапили до півфіналу. Відео їхнього виступу опубліковане на офіційному YouTube-каналі програми.

Перед показом номера діти розповіли суддям і глядачам про себе. Як стало відомо, батьки деяких танцюристів захищають свободу України в лавах ЗСУ. Водночас підлітки зізналися, що поїздка для виступу в США стала для них можливістю згадати, що таке життя без війни та щоденного ракетного обстрілу.

"Ми хочемо розповісти світові, що відбувається в Україні", — розповіли діти.

Виступ Light Balance Kids справив глибоке враження на американську аудиторію. Під час номера канадсько-американський ведучий і комік Гові Мандель вдарив по спеціальній кнопці Golden Buzzer, відразу відправивши танцюристів у півфінал проєкту.

"Тут таке дивовижне послання. Там, звідки ви родом, зараз, можливо, найтемніше місце у світі, і ви перетинаєте земну кулю, щоб принести нам світло. І якщо я можу зробити що-небудь, що завгодно, від імені Америки й America's Got Talent, щоб принести вам ще більше світла, ніж ви принесли нам, я хотів би зробити це для вас", — прокоментував він.

Це друга спроба українських танцюристів на американському талант-шоу. До цього вони брали участь у 2019 році й увійшли в десятку фіналістів.

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що відомий американський гуморист і телеведучий Девід Леттерман готує спеціальний випуск ток-шоу "Мій наступний гість не потребує представлення" з Володимиром Зеленським. Для цього він приїхав у Київ, де зустрівся з главою держави в метрополітені на закритій станції.

Наприкінці листопада в Україну також приїхав британський мандрівник і телеведучий Беар Гріллс.