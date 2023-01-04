Українські танцюристи-підлітки підкорили США своїм шоу на America's Got Talent (відео)

Судді високо оцінили неонове шоу танцювального гурту Light Balance Kids. Українські тінейджери виступатимуть у півфіналі.

Related video

Український танцювальний гурт Light Balance Kids у понеділок, 2 січня, виступив на американському шоу America's Got Talent. Підлітки викликали фурор своїм неоновим номером і потрапили до півфіналу. Відео їхнього виступу опубліковане на офіційному YouTube-каналі програми.

Перед показом номера діти розповіли суддям і глядачам про себе. Як стало відомо, батьки деяких танцюристів захищають свободу України в лавах ЗСУ. Водночас підлітки зізналися, що поїздка для виступу в США стала для них можливістю згадати, що таке життя без війни та щоденного ракетного обстрілу.

"Ми хочемо розповісти світові, що відбувається в Україні", — розповіли діти.

Виступ Light Balance Kids справив глибоке враження на американську аудиторію. Під час номера канадсько-американський ведучий і комік Гові Мандель вдарив по спеціальній кнопці Golden Buzzer, відразу відправивши танцюристів у півфінал проєкту.

"Тут таке дивовижне послання. Там, звідки ви родом, зараз, можливо, найтемніше місце у світі, і ви перетинаєте земну кулю, щоб принести нам світло. І якщо я можу зробити що-небудь, що завгодно, від імені Америки й America's Got Talent, щоб принести вам ще більше світла, ніж ви принесли нам, я хотів би зробити це для вас", — прокоментував він.

Це друга спроба українських танцюристів на американському талант-шоу. До цього вони брали участь у 2019 році й увійшли в десятку фіналістів.

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що відомий американський гуморист і телеведучий Девід Леттерман готує спеціальний випуск ток-шоу "Мій наступний гість не потребує представлення" з Володимиром Зеленським. Для цього він приїхав у Київ, де зустрівся з главою держави в метрополітені на закритій станції.

Наприкінці листопада в Україну також приїхав британський мандрівник і телеведучий Беар Гріллс.