"Золотая малина". Почему антипремию получат звезды – Том Хэнкс, Джаред Лето и Сильвестр Сталлоне

Большинство картин, попавших в антипремию "Золотая малина" 2023, страдают излишним натурализмом.

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Фильм Эндрю Доминика "Блондинка" с Аной де Армас в роли Мэрилин Монро стал лидером антипремии "Золотая малина" 2023 – 8 номинаций. Затем идет фэнтезийный комикс "Морбиус" с Джаредом Лето, потом сказка "Пиноккио" маститого режиссера Роберта Земекиса, следующий — "Мир Юрского периода: Господство" о динозаврах и даже "Элвис" – байопик о короле рок-н-ролла.

Причем критикуют в "Элвисе" и "Пиноккио" – Тома Хэнкса. Но не за актерскую игру, а… за внешний вид. Как ни парадоксально, но во всех выше названных картинах – ужасающий, излишний натурализм. Или даже – гиперреализм. Есть такое направление в современном искусстве, когда на фотопортретах видны поры на носу или когда создается скульптура грудного младенца размером с дом, так что заметны все его физические недостатки.

Фокус подробнее разбирается, как именно в каждом проекте произошел "натуралистический" перебор.

За что и кому достанется антипремия "Золотая малина" 2023

Фильм "Блондинка" о Мэрилин Монро, который пиарили в прошлом году с большим апломбом, может стать рекордсменом по количеству "Золотых малин" и выиграть основную номинацию – "Худший фильм года".

Любопытно, что хотя это творение американского режиссера Эндрю Доминика немилосердно критикуют, зато заваливают комплиментами исполнительницу главной роли – Ану де Армас. Как такое может быть? Армас сыграла истово, ярко, страстно, да только образ крайне чувствительной истерички не похож по характеру на всем известную кинодиву – в ней нет волевой составляющей Нормы Джин, позволившей ей стать поп-иконой XX века. И это неслучайно: уже в 20 лет, будучи пинап-моделью, Мэрилин Монро красовалась на обложках 33 (!) изданий. А затем Мэрилин без профильного образования, только за счет актерских курсов, сумела перейти из модельного бизнеса – в кино!

В свое время Фокус подробно разобрал "Блондинку".

Однако режиссер, стремясь быть "обличителем" системы шоу-бизнеса в целом, навязал Ане де Армас образ неврастенической психопатки, которая всегда – жертва: Норму Джин третирует шизофреническая мать; насилует студийный продюсер во время аудиенции; избивает ревнивый муж. Показаны в подробностях аборт и выкидыш. В таком гиперреалистическом изображении жизни кинозвезды Эндрю Доминик перегнул палку: на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг фильма "Блондинка" 41% на основе 295 рецензий критиков со средней оценкой 5.5/10. Вердикт прессы: "Блондинку" трудно смотреть, поскольку она колеблется между комментариями об эксплуатации и участием в ней, но блестящая игра Аны де Армас не позволяет отвести взгляд от фильма".

То есть, Ана де Армас отлично сыграла некую артистку — жертву шоу-бизнеса, просто эта Мэрилин имеет мало общего с настоящей суперзвездой. И трехчасовая картина никак не раскрыла тайну становления Монро: нагромождение биографических фактов не перешло в художественное откровение.

[ + – ] Трейлер фильма "Блондинка". Ненастоящая биография Мэрилин Монро

"Морбиус". Кровосос с Нобелевкой

Дела с "Морбиусом" и Джаредом Лето в роли доктора-вампира из вселенной "Человека-паука" обстоят еще хуже. У "Блондинки" есть хотя бы серьезная историческая основа. Зато здесь такая же навязчивая натуралистичность изображения: Джаред — Летучая Мышь с провалившимся носом уже стал мемом. В фильме раздражает и то, что лауреат Нобелевки Майкл Морбиус довольно часто превращается "туда-сюда": то в человека, то в Летучую мышь. Это "мерцание" вконец запутывает.

Приличный технический уровень картины позволил ей собрать при бюджете $75 млн — $163 млн., но приговор критиков категоричен: на Rotten Tomatoes рейтинг ленты "Морбиус" — 16 % со средней оценкой 3,8/10.

[ + – ] Трейлер фильма "Морбиус"

"Мир Юрского периода: Господство". Неудавшееся приручение динозавров

Высокий технический уровень может помочь собрать и рекордную кассу, как это случилось с картиной "Мир Юрского периода: Господство", которая при бюджете $185 млн в мировом прокате взяла $1 млрд.

И хоть у "Мира Юрского периода: Господство" есть шансы заполучить "Золотую малину" за худший сценарий, все же в нем заложена одна оригинальная идея. Раньше во всех "Парках юрского периода", начиная с версии Спилберга, господствовала мысль: динозавры – это ад для homo sapiens. Новая идея – попытка людей контактировать с динозаврами, примириться с ними, жить бок о бок. Раз те уже умотали за границы платного аттракциона "Парк Юрского периода", сломав ограждения. И размножились.

Эта попытка ужиться с опасными соседями в данной картине безупречно сделана с технической точки зрения: завораживающие кадры, когда девочка похлопывает по носу динозаврика, пока рядом его мамаша размышляет – закусить девчушкой или нет?

Половину фильма поддерживается эта иллюзия возможного мирного совместного проживания на одной планете людей и динозавров. Еще немного, и использовали бы в народном хозяйстве бронтозавров, как слонов. Это – свежо. Но чем ближе к финалу, тем яснее вырисовывается старая идея: динозавры – ад для людей, особенно в виде любимца кинематографа – тираннозавра. А лучше – двух.

[ + – ] Трейлер фильма "Мир Юрского периода: Господство"

Том Хэнкс, "Пиноккио" и "Элвис". Карикатурный злодей и супергерой-пенсионер

Однако натурализм в изображении двух персонажей Томом Хэнксом вызвал негативную реакцию. Действительно, голливудскую звезду в роли Джепетто ("по-нашему", папа Карло) и в роли продюсера Элвиса Пресли полковника Паркера – мать родная не узнает. В "Пинокккио" эта гиперреалистичность касается всего мульта (за что Роберт Земекис попал в номинацию "Худший режиссер"). Критик Дэнни Ли из Financial Times отметил: "Анимация настолько гиперпродвинута, что даже пейзаж фильма "Пиноккио" жуткий – цифровая реальность, эти единицы и нули одерживают верх, – над реальностью художественной".

[ + – ] Трейлер "Пиноккио"

Не полностью, а лишь отчасти те же слова можно отнести и к образу полковника Паркера Тома Хэнкса в "Элвисе". Критики решили по полной простебать Хэнкса: он может получить "Золотую малину" за Паркера в номинации "Худшая экранная пара" с такой едкой формулировкой: "Том Хэнкс и его латексное лицо (плюс карикатурный акцент)". Причем Остин Батлер, сыгравший в этой картине короля рок-н-ролла, уже стал обладателем "Золотого глобуса". Но, повторимся, сама актерская игра Хэнкса – вполне приемлема. Просто не нужно увлекаться гримом, стремясь изобразить, по выражению режиссера фильма База Лурмана, "отвратительного персонажа", чтобы не скатываться в оперетту. Чуть ли не впервые играя отрицательного типа, Хэнкс малость перестарался.

[ + – ] Трейлер фильма "Элвис"

Кстати, в той же "дуэтной" номинации может получить "Золотую малину" кинопара Мэрилин Монро — Джон Кеннеди из "Блондинки" с такой формулировкой: "Двое реальных героев из порочной сцены в спальне Белого дома". Напомним, что в этой сексуальной сцене с президентом США Мэрилин Монро — словно Моника Левински. Кеннеди во время процесса даже разговаривает по телефону.

Наверное, все-таки следует согласиться с жюри "Золотой малины", что натуралистичность не должна довлеть над художественной составляющей, даже если это иногда приносит прибыль, как в случае с аттракционным "Миром Юрского периода: Господство".

Сильвестр Сталлоне — завсегдатай "Золотой малины"

В числе номинантов на "Золотую малину" – снова Сильвестр Сталлоне. Но ему не привыкать.

Сильвестр был номинирован на "Малину" 33 раза, и 11 раз получал эту сомнительную награду. В 2016 году авторы премии "Золотая малина" принесли Сталлоне извинения, поскольку за ленту "Крид: Наследие Рокки" актер получил "Оскар" в номинации "Роль второго плана". "Малинщики" ему придумали специальный приз "За восстановление репутации".

Но спустя четыре года Сильвестра ждала очередная номинация на "Малину" за "Рэмбо-5". И теперь вот он снова "поборется" за "Малину" супергеройской ролью в фильме "Самаритянин". 76-летний Слай сыграл супергероя на пенсии, которого похоронили 20 лет назад. Но он "ожил" и в обычной для себя манере вполне убедительно лупит плохих парней, переворачивая автомобили. Слай как Слай: не хуже, не лучше.

[ + – ] Трейлер фильма "Самаритянин"

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