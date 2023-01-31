С цветами флага Украины: организаторы Евровидения-2023 представили логотип конкурса (видео)

В 2022 году на песенном конкурсе победила группа Kalush, но из-за продолжающейся в Украине войны организаторы приняли решение проводить событие на территории Великобритании, представитель которой занял второе место.

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Организаторы Евровидения-2023 презентовали логотип конкурса, который в текущем году пройдет в английском городе Ливерпуль. На официальном сайте сообщается, что логотип конкурса был изображен в виде сердец с цветами украинского и британского флагов, которые бьются в унисон.

Лозунгом песенного конкурса в 2023 году стало "Объединенные в музыке".

Официальная церемония состоится в Зале Святого Георгия в Ливерпуле 31 января, в 21:00 по киевскому времени.

Церемония будет транслироваться на официальном канале Евровидения. После церемонии состоится жеребьевка среди стран, которая распределит страны-участницы на два полуфинала. Великобритания, Украина, Франция, Испания, Германия и Италия в жеребьевке участия принимать не будут, поскольку они автоматически выходят в финал.

Украину в финале конкурса будет представлять дует из Тернополя TVORCHI.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 23 декабря 2022 года поп-дуэт из Тернополя TVORCHI выиграл нацотбор "Евровидения-2023" с яркой электронной композицией Heart Of Steel ("Стальное сердце"). Группа получила 9 баллов из 10 возможных от жюри, а зрители дали коллективу 10 баллов из 10.

Напомним, в ноябре 2022 года организаторы Евровидения сообщили, что в 2023 году конкурс будет проходить по новым правилам.