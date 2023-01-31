Із кольорами прапора України: організатори Євробачення-2023 презентували логотип конкурсу (відео)

У 2022 році на пісенному конкурсі переміг гурт Kalush, але через війну, що триває в Україні, організатори прийняли рішення проводити подію на території Великобританії, представник якої посів друге місце.

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Організатори Євробачення-2023 презентували логотип конкурсу, який цього року проходитиме в англійському місті Ліверпуль. На офіційному сайті повідомляється, що логотип конкурсу зображено у вигляді сердець із кольорами українського та британського прапорів, які б'ються в унісон.

Гаслом пісенного конкурсу 2023 року стало "Об'єднані у музиці".

Офіційна церемонія відбудеться у Залі Святого Георгія у Ліверпулі 31 січня, о 21:00 за київським часом.

Церемонія транслюватиметься на офіційному каналі Євробачення. Після церемонії відбудеться жеребкування серед країн, яке розподілить країни-учасниці на два півфінали. Великобританія, Україна, Франція, Іспанія, Німеччина та Італія у жеребкуванні участі не братимуть, оскільки вони автоматично виходять у фінал.

Україну у фіналі конкурсу представлятиме дует із Тернополя TVORCHI.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 23 грудня 2022 року поп-дует з Тернополя TVORCHI виграв нацвідбір "Євробачення-2023" із яскравою електронною композицією Heart Of Steel ("Сталеве серце"). Група отримала 9 балів із 10 можливих від журі, а глядачі дали колективу 10 балів із 10.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року організатори Євробачення повідомили, що у 2023 році конкурс проходитиме за новими правилами.