"Аватар: Путь воды" может обогнать "Титаник" в рейтинге самых кассовых фильмов, — Variety

Новый фильм от голливудского режиссера Джеймса Кэмерона нацелен замкнуть тройку самых прибыльных фильмов современности, но ререлиз "Титаника" может испортить планы.

Related video

Новая часть фильма "Аватар" от режиссера Джеймса Кэмерона продолжает бить кассовые рекорды, и теперь входить в топ-5 самых успешных картин современности. Об этом сообщает портал Variety.

Сейчас блокбастер вплотную начал подбираться к "Титанику" от того же режиссера, который занимает третье место рейтинга, хотя вышел в прокат еще в 1997 году. У фильма $2,19 млрд сборов, в то время как "Аватар: Путь воды", который вышел в декабре 2022, заработал $2,17 млрд. То есть в ближайшие недели он может замкнуть тройку, и выбить "Титаник" из лидеров. Крупнейшими рынками стал Китай ($240,6 млн сборов), Франция ($141,5 млн), Германия ($130,7 млн) и Южная Корея ($105,5 млн).

Примечательно, что 3 из 4 фильмов в рейтинге были срежиссированы именно Джеймсом Кэмероном. Лидером по-прежнему является первая часть "Аватара" с практически $3 млрд сборами. На втором месте фильм "Мстители: Финал" с $2,79 млрд от киностудии Marvel, и далее "Титаник" и "Аватар: Путь воды".

При этом, совсем скоро стартует ререлиз "Титаника" к 25 юбилею с момента выхода, благодаря чему у драмы есть шанс вновь выбраться в лидеры. В украинских кинотеатрах зрители смогут окунуться в прошлое с 9 февраля.

Напомним, что еще 27 января вторая часть "Аватара" занимала пятое место в рейтинге самых кассовых фильмов, как пишет Variety. За эти недели ленте удалось обогнать "Звездные войны: Пробуждение силы" с результатом $2,071 млрд кассовых сборов.

Также для любителей "Аватара" Фокус посоветовал читателям топ-10 захватывающих фильмов продолжительностью три часа и больше. Все эти картины сняты в разных жанрах, их отличает эпичность и размах.