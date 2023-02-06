"Аватар: Шлях води" може обігнати "Титанік" у рейтингу найкасовіших фільмів, — Variety

Новий фільм від голлівудського режисера Джеймса Кемерона має на меті замкнути трійку найприбутковіших фільмів сучасності, але ре-реліз "Титаніка" може зіпсувати плани.

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Нова частина фільму "Аватар" від режисера Джеймса Кемерона продовжує бити касові рекорди і тепер входить до топ 5 найуспішніших картин сучасності. Про це повідомляє портал Variety.

Зараз блокбастер впритул почав підбиратися до "Титаніка" від того ж режисера, який посідає третє місце в рейтингу, хоча вийшов у прокат ще 1997 року. У фільму $2,19 млрд зборів, у той час як "Аватар: Шлях води", який вийшов у грудні 2022, заробив $2,17 млрд. Тобто найближчими тижнями він може замкнути трійку і вибити "Титанік" з лідерів. Найбільшими ринками стали Китай ($240,6 млн. зборів), Франція ($141,5 млн.), Німеччина ($130,7 млн.) і Південна Корея ($105,5 млн.).

Примітно, що 3 із 4 фільмів у рейтингу було зрежисовано саме Джеймсом Кемероном. Лідером, як і раніше, є перша частина "Аватара" з майже $3 млрд зборами. На другому місці фільм "Месники: Фінал" з $2,79 млрд від кіностудії Marvel, і далі "Титанік" та "Аватар: Шлях води".

При цьому, зовсім скоро стартує ре-реліз "Титаніка" до 25 ювілею з моменту виходу, завдяки чому драма має шанс знову вибратися в лідери. В українських кінотеатрах глядачі зможуть поринути у минуле з 9 лютого.

Нагадаємо, що ще 27 січня друга частина "Аватара" посідала п'яте місце у рейтингу найкасовіших фільмів, як пише Variety. За ці тижні стрічці вдалося випередити "Зоряні війни: Пробудження сили" з результатом $2,071 млрд касових зборів.

Також для любителів "Аватара" Фокус порадив читачам топ 10 захоплюючих фільмів тривалістю три години і більше. Всі ці картини зняті у різних жанрах, їх відрізняє епічність та розмах.