Об Украине на немецком: в Австрии открылось первое украинское издательство (фото)

Две украинки основали в Вене издательство FREE PEOPLE. До этого они уже создали одноименное образовательное пространство.

Related video

В Австрии открылось первое украинское издательство. Одна из основательниц Александра Саенко рассказала, что мечтала об этом более 10 лет. Новостью украинка поделилась в своих соцсетях.

"Когда-то давно, более 10 лет назад, я подумала, что хорошо было бы иметь собственное издательство, чтобы издавать то, чего мне тогда очень не хватало на книжном рынке — особых, красивых и содержательных путеводителей и методических материалов для преподавателей иностранного языка. Тогда я отмахнулась от этого мнения как от наивной мечты, потому что идея казалась слишком амбициозной для преподавательницы университета. Нужно было сменить несколько профессий и мест работы, вернуться, наконец, к преподаванию немецкого языка, чтобы давняя мечта стала действительностью", — поделилась Александра Саенко, основательница издательства.

Издательство FREE PEOPLE будет издавать не только прикладную литературу, но и книги о музыке и искусстве. Цель украинок — подарить миру широкий спектр интеллектуальных и эстетских продуктов. Логотипом украинского издательства в Австрии стала патриотическая птица. Ее перья голубого и желтого цвета, а в клюве она держит одуванчик.

[ + – ] Логотип издательства FREE PEOPLE Фото: Читомо

"Спешим делать то, что любим", — написала другая основательница издательства Ирина Хамайко.

В комментариях Саенко ответила, что книги будут издавать и на украинском, и на немецком.

[ + – ] Ответ основательницы издательства в комментариях Фото: скриншот

Напомним, 22 ноября в издании Live Science назвали первого автора на планете. Древнейшим известным письменам уже более пяти тысяч лет, большинство из них родом из Месопотамии. Хотя имена авторов назвать после стольких веков сложно, ученые раскрыли имя поэтессы, творившей за тысячелетия до изобретения письменности.

15 февраля российский "Коммерсант" сообщил, что мемуары принца Гарри в РФ будут изданы в пересказе. Неназванный русский автор сделает из книги саммари, то есть краткое изложение основных тезисов своими словами. Выход книги обещали 16 февраля в издательстве "Эксмо-АСТ". Но будет и альтернатива – другой вариант пересказа "Запасного" от издательства Smart Reading. В российском издательстве считают, что переводы зарубежных бестселлеров могут частично решить проблему доступности литературных новинок в РФ.