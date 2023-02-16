Про Україну німецькою: в Австрії відкрилось перше українське видавництво (фото)

Дві українки заснували у Відні видавництво FREE PEOPLE. До цього вони вже створили однойменний освітній простір.

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Австрії відкрилося перше українське видавництво. Одна з засновниць Олександра Саєнко розповіла, що мріяла про це понад 10 років. Новиною українка поділилась у своїх соцмережах.

"Колись давно, понад 10 років тому, я подумала, що добре було б мати власне видавництво, щоб видавати те, чого мені тоді дуже не вистачало на книжковому ринку — особливих, гарних і змістовних путівників і методичних матеріалів для викладачів іноземної мови. Тоді я відмахнулась від цієї думки як від наївної мрії, тому що ідея видавалась занадто амбітною для викладачки університету. Потрібно було змінити кілька професій і місць роботи, повернутись, нарешті, до викладання німецької мови, щоб давня мрія стала дійсністю", — поділилась Олександра Саєнко, засновниця видавництва.

Видавництво FREE PEOPLE буде видавати не тільки прикладну літературу, а й книжки про музику та мистецтво. Мета українок — подарувати світові найширший спектр інтелектуальних та естетських продуктів. Логотипом українського видавництва в Австрії стала патріотична пташка. Її пір’я блакитного та жовтого кольорів, а у дзьобі вона тримає кульбабку.

[ + – ] Логотип видавництва FREE PEOPLE Фото: Читомо

"Поспішаємо робити те що любимо", — написала інша засновниця видавництва Ірина Хамайко.

У коментарях Саєнко відповіла, що книжки видаватимуть і українською, і німецькою.

[ + – ] Відповідь засновниці видавництва в коментарях Фото: скріншот

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15 лютого російський "Коммерсант" повідомив, що мемуари принца Гаррі у РФ видадуть у переказі. Неназваний російський автор зробить з книжки саммарі, тобто стислий виклад основних тез своїми словами. Вихід книги обіцяли 16 лютого у видавництві "Эксмо-АСТ". Та буде й альтернатива — інший варіант переказу "Запасного" від видавництва Smart Reading. У російському видавництві вважають, перекази закордонних бестселерів можуть частково розв’язати проблему доступності літературних новинок у РФ.