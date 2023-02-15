Мемуари принца Гаррі в РФ видадуть у переказі російського автора

Прав на видання книги російське видавництво не має, тому мемуари "Запасний" вийдуть у вигляді ключових тез, але без цитат.

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У Росії мемуари принца Гаррі Spare ("Запасний") будуть видані неофіційно, як саммарі — переказ основних тез. Про це повідомляє "Коммерсант".

Переказувати "Запасного" в РФ буде неназваний російський автор, а вийде книга у видавництві "Эксмо-АСТ" уже 16 лютого, причому і в аудіо- й електронному форматах, а наприкінці місяця з'явиться у друкованому вигляді.

Інший варіант аудіопереказу "Запасного" від видавництва Smart Reading з'явиться 15 лютого на "ЛитРес".

У Європі та США виданням скандальних мемуарів принца Гаррі займалося відоме видавництво Penguin Random House, яке після початку війни в Україні припинило роботу з російським ринком.

Книга, обіцяють в РФ, переказуватиме ключові ідеї книги без використання уривків із неї.

[ + – ] Автобіографія принца Гаррі, написана у співавторстві з американським письменником Джоном Джозефом Морінгером, з'явилася у світових книгарнях 10 січня 2023 року. Тільки за перший день було продано понад 1,43 млн копій книги Фото: Соцмережi

"Автор саммарі прочитала книгу англійською та переказала своєю мовою. Як і Smart Reading, ми спираємося на закон про цитування", — пояснив гендиректор "Эксмо" Євген Кап'єв. Наскільки точним буде переказ, хто автор саммарі та що до нього не потрапить — не повідомляється.

У видавництві вважають, що перекази книг, які виходять за кордоном, можуть частково вирішити проблему доступності літературних новинок.

Так само "Эксмо" збирається випустити книгу Джен Сінсеро "Не ной", права на яку закінчилися минулої весни.

А в Smart Reading зазначили, що такі саммарі вже випускають багато років, але зараз переказ популярних зарубіжних новинок став особливо актуальним.

"Ми намагаємося орієнтуватися на те, що недоступне російськомовним читачам, але цінне для них", — зазначили там.

А російські видавці вважають, що формат шкільної хрестоматії з переказами творів популярний ще й через стислість.

"У читачів все менше часу, щоб читати чи слухати той чи інший нон-фікшн повністю", — пояснив представник "ЛитРес" Євген Селіванов.

Але деякі інші російські видавництва: Individuum, Ad Marginem Press, "Букмейт" вважають саммарі завуальованим піратством.

Юристи зазначають, що саммарі можуть визнати такими, що порушує авторські права, якщо він буде близьким за обсягом і змістом до оригіналу. Правовласники можуть подати до суду. За законом цитування може здійснюватися лише в наукових, полемічних, критичних, інформаційних, навчальних цілях.

Якщо справа дійде до суду, то російським видавцям доведеться доводити, що цілі були саме такі. "Якщо обсяг саммарі — це дві-три сторінки, напевно, його можна вважати описом книги. Якщо книга 500 сторінок має "переказ" обсягом у ті ж 500 сторінок, а тим паче максимально близько до тексту оригіналу, це, очевидно, вже порушення авторських прав", — вважає юрист Сергій Зуйков. Максимальний розмір компенсації за незаконне використання прав є подвійним розміром вартості проданих книг.

Нагадаємо, мемуари принца Гаррі "Запасний" читачів вразили кількістю відвертостей. Так, принц розповів, як відморозив член на Північному полюсі, а потім докладно описав, як втратив невинність у полі за пабом у 17 років. Жінка, яку він у книзі назвав "зрілою", сама зізналася, що займалася сексом із Гаррі.