Мемуары принца Гарри в РФ выдадут в пересказе российского автора

Прав на издание книги у российского издательства нет, поэтому мемуары "Запасной" выйдут в виде ключевых тезисов, но без цитат.

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В России мемуары принца Гарри Spare ("Запасной") будут изданы неофициально, в виде саммари — пересказа основных тезисов. Об этом сообщает "Коммерсант".

Пересказывать "Запасного" в РФ будет неназванный российский автор, а выйдет книга в издательстве "Эксмо-АСТ" уже 16 февраля, причем и в аудио- и электронном форматах, а в конце месяца появится в печатном виде.

Другой вариант аудиопересказа "Запасного" от издательства Smart Reading появится 15 февраля на "ЛитРес".

В Европе и США изданием скандальных мемуаров принца Гарри занималось известное издательство Penguin Random House, которое после начала войны в Украине прекратил работу с российским рынком.

Пересказ, обещают в РФ, будет пересказывать ключевые идеи книги без использования отрывков из нее.

[ + – ] Автобиография принца Гарри, написанная в соавторстве с американским писателем Джоном Джозефом Морингером, появились в мировых книжных магазинах 10 января 2023 года. Только за первый день было продано более 1,43 млн копий книги Фото: Соцсети

"Автор саммари прочитала книгу на английском и пересказала своим языком. Как и Smart Reading, мы опираемся на закон о цитировании", — пояснил гендиректор "Эксмо" Евгений Капьев. Насколько точным будет пересказ, кто автор саммари и что в него не попадет – не сообщается.

В издательстве считают, что пересказы книг, выходящих за границей, могут частично решить проблему доступности литературных новинок.

Таким же образом "Эксмо" собирается выпустить книгу Джен Синсеро "Не ной", права на которую закончились прошлой весной.

А в Smart Reading отметили, что такие саммари уже выпускают много лет, но сейчас пересказ популярных зарубежных новинок стал особенно актуальным.

"Мы стараемся ориентироваться на то, что недоступно русскоязычным читателям, но ценно для них", — отметили там.

А российские издатели считают, что формат школьной хрестоматии с пересказами произведений популярен еще и из-за краткости.

"У читателей все меньше времени, чтобы читать или слушать тот или иной нон-фикшен целиком", — пояснил представитель "ЛитРес" Евгений Селиванов.

Но некоторые другие российские издательства: Individuum, Ad Marginem Press, "Букмейт" считают саммари завуалированным пиратством.

Юристы отмечают, что саммари могут признать нарушающим авторские права, если он будет близок по объему и смыслу к оригиналу. Правообладатели вполне могут подать в суд. По закону цитирование может осуществляться только в научных, полемических, критических, информационных, учебных целях.

Если дело дойдет до суда, то российским издателям придется доказывать, что цели были именно такие. "Если объем саммари — это две-три страницы, наверное, его можно считать описанием книги. Если книга в 500 страниц имеет "пересказ" объемом в те же 500 страниц, а тем более максимально близко к тексту оригинала, это, очевидно, уже нарушение авторских прав",— считает юрист Сергей Зуйков. Максимальный размер компенсации за незаконное использование прав — двойной размер стоимости проданных книг.

Напомним, мемуары принца Гарри "Запасной" читателей впечатлили количеством откровенностей. Так, принц рассказал, как отморозил член на Северном полюсе, а потом подробно описал, как потерял невинность в поле за пабом в 17 лет. Женщина, которую он в книге назвал "зрелой", сама призналась, что занималась сексом с Гарри.