Оскар 2023: что нужно знать о самой главной кинопремии мира этого года

В ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе пройдет вручение ежегодной кинопремии "Оскар". Критики считают, что в этом году представлены очень сильные фильмы.

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95-я церемония вручения премии Американской киноакадемии "Оскар" начнется в 3 часа утра по Киеву 13 марта 2023 года. Сама церемония пройдет в кинотеатре Dolby, который является постоянным местом проведения "Оскара" с 2001 года. Американские критики считают, что в этом году на церемонии представлены очень сильные фильмы, а потому предугадать кто из них станет победителем сложно, пишет BBC.

На сегодня абсолютным фаворитом премии Оскар-2023 считается фантастический боевик "Все везде и сразу", но этот фильм имеет сильных конкурентов – "На Западном фронте без перемен" и "Банши Инишерина",

Главными претендентами на получение статуэток в номинациях "Лучшая мужская роль" и "Лучшая женская роль" считаются Остин Батлер (фильм "Элвис"), Брендан Фрейзер (фильм "Кит"), Кейт Бланшетт (фильм "Тар") и Мишель Йео (фильм "Все везде и сразу").

Церемония Оскар 2023: кто будет главным ведущим?

Ведущим церемонии вручения премии "Оскар" в этом году станет известный комик Джимми Киммел. В этой роли он появится уже в третий раз. В 2017 году, когда состоялся его дебют как ведущего премии "Оскар", произошла не очень приятная ситуация. Киммел перепутал конверты и назвал лучшим фильмом "Ла-Ла Ленд", а не "Лунный свет".

Вспоминая о том, как в прошлом году Уилл Смит ударил ведущего церемонии Криса Рока, Киммел сказал, что его спрашивают о том, будет ли нечто подобное в этом году.

"Надеюсь, что ничего такого не случится. Я думаю, решение выйти на дорожку цвета шампанского, вместо красной, показывает, насколько мы уверены, что кровь не прольется", — говорит Киммел.

Кстати, в этом году Уилл Смит должен был вручать одну из статуэток, но ему запретили посещать церемонию в течение 10 лет.

Церемония Оскар 2023: не красная дорожка на церемонии

Действительно, впервые с 1960 года организаторы церемонии решили изменить цвет дорожки, по которой идут в зал все участники знаменитого события. В этом году знаменитая красная дорожка будет не красной, а цвета шампанского.

Церемония Оскар 2023: номинация "Лучшая мужская роль"

Как это ни удивительно, но спрогнозировать точно, кто же станет лучшим актером 2022 года достаточно сложно. Но эксперты уверены, что награду за лучшую мужскую роль второго плана получит актер Ке Хью Кван за роль в фильме "Все везде и сразу". С остальными актерами все намного сложнее.

Например, Брендан Фрейзер и Остин Батлер уже смогли получить награды на других известных премиях, поэтому каждый из них может стать лучшим актером на церемонии Оскар-2023.

Например, Брендан Фрейзер и Остин Батлер уже смогли получить награды на других известных премиях, поэтому каждый из них может стать лучшим актером на церемонии Оскар-2023 Фото: Getty

Если эксперты изначально пророчили победу в номинации "Лучшая женская роль" Кейт Бланшетт, то теперь они не так уверены в этом и говорят, что лучшей актрисой также может стать и Мишель Йео.

Что касается номинации "Лучшая актриса второго плана", то эксперты считают, что каждая из трех претенденток на этот титул может забрать Оскар в этом году. Речь идет о Анжеле Бассетт (фильм "Черная Пантера: Ваканда навсегда"), Керри Кондон (фильм "Банши Инишрина") и Джейми Ли Кертис (фильм "Все везде и сразу").

Церемония Оскар 2023: номинация "Лучший фильм"

Настоящим лидером на данный момент является фантастический фильм "Все везде и сразу", вторым в этой гонке идет эпическая лента о Первой мировой войне созданная на основе произведения Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен". Замыкает тройку претендентов на звание лучшего фильма черная трагикомедия "Банши Инишерина".

Почему главная кинопремия мира называется именно "Оскар"?

На самом деле эта премия называется "Награда Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа", но все же большинство людей на планете знают ее по неофициальному названию "Оскар", которое закрепилось еще в 1930-х годах прошлого века.

Почему так произошло до сих пор точно не известно, но существует сразу три версии:

Голливудский обозреватель светской хроники Сидни Скольски утверждал, что именно он дал название премии.

Звезда Голливуда Бетти Дейвис до самой своей смерти в 1989 году утверждала, что именно она придумала имя статуэтке. По ее словам, это произошло из-за того, что часть тела ниже спины у статуэтки внешне напоминала ей такую же только у ее мужа, второе имя которого было Оскар.

Самая популярная версия связана с Маргарет Херрик, которая была библиотекарем, а позже исполнительным директором в Киноакадемии. Увидев статуэтку, она якобы сказала, что та похожа на ее дядю Оскара и это имя оставили.

Фокус уже писал о том, что букмекеры предположили, кто станет победителем церемонии Оскар-2023.