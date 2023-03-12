Оскар 2023: що потрібно знати про найголовнішу кінопремію світу цього року

У ніч із 12 на 13 березня у Лос-Анджелесі відбудеться вручення щорічної кінопремії "Оскар". Критики вважають, що цього року представлено дуже сильні фільми.

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95-та церемонія вручення премії Американської кіноакадемії "Оскар" розпочнеться о 3 годині ранку за Києвом 13 березня 2023 року. Сама церемонія пройде у кінотеатрі Dolby, який є постійним місцем проведення "Оскара" з 2001 року. Американські критики вважають, що цього року на церемонії представлені дуже сильні фільми, а тому передбачити, хто з них стане переможцем складно, пише BBC.

На сьогодні абсолютним фаворитом премії Оскар-2023 вважається фантастичний бойовик "Все завжди і водночас", але цей фільм має сильних конкурентів — "На Західному фронті без змін" та "Банші Інішерина",

Головними претендентами на отримання статуеток у номінаціях "Найкраща чоловіча роль" та "Найкраща жіноча роль" вважаються Остін Батлер (фільм "Елвіс"), Брендан Фрейзер (фільм "Кит"), Кейт Бланшетт (фільм "Тар") та Мішель Єо (фільм "Все завжди і водночас").

Церемонія Оскар 2023 року: хто буде головним ведучим?

Ведучим церемонії вручення премії "Оскар" цього року стане відомий комік Джиммі Кіммел. У цій ролі він з'явиться вже втретє. 2017 року, коли відбувся його дебют як ведучого премії "Оскар", сталася не дуже приємна ситуація. Кіммел переплутав конверти і назвав найкращим фільмом "Ла-Ла Ленд", а не "Місячне світло".

Згадуючи про те, як минулого року Вілл Сміт вдарив ведучого церемонії Кріса Рока, Кіммел сказав, що його запитують про те, чи буде подібне цього року.

"Сподіваюся, що нічого такого не трапиться. Я думаю, рішення вийти на доріжку кольору шампанського замість червоної показує, наскільки ми впевнені, що кров не проллється", — говорить Кіммел.

До речі, цього року Вілл Сміт мав вручати одну із статуеток, але йому заборонили відвідувати церемонію протягом 10 років.

Церемонія Оскар 2023: не червона доріжка на церемонії

Справді, вперше з 1960 року організатори церемонії вирішили змінити колір доріжки, якою йдуть у зал усі учасники знаменитої події. Цього року знаменита червона доріжка буде не червоною, а кольору шампанського.

Церемонія Оскар 2023: номінація "Найкраща чоловіча роль"

Як це не дивно, але спрогнозувати точно, хто ж стане найкращим актором 2022 досить складно. Але експерти впевнені, що нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану отримає актор Ке Х'ю Кван за роль у фільмі "Все завжди і водночас". З рештою акторів все набагато складніше.

Наприклад, Брендан Фрейзер та Остін Батлер вже змогли здобути нагороди на інших відомих преміях, тому кожен із них може стати найкращим актором на церемонії Оскар-2023.

Наприклад, Брендан Фрейзер та Остін Батлер вже змогли отримати нагороди на інших відомих преміях, тому кожен із них може стати найкращим актором на церемонії Оскар-2023. Фото: Getty

Якщо експерти спочатку пророкували перемогу в номінації "Краща жіноча роль" Кейт Бланшетт, то тепер вони не такі впевнені в цьому та кажуть, що найкращою актрисою також може стати і Мішель Єо.

Щодо номінації "Краща актриса другого плану", то експерти вважають, що кожна з трьох претенденток на цей титул може забрати цього року Оскар. Йдеться про Анжелу Бассетт (фільм "Чорна Пантера: Ваканда назавжди"), Керрі Кондон (фільм "Банші Інішерина") та Джеймі Лі Кертіс (фільм "Все завжди і водночас").

Церемонія Оскар 2023: номінація "Найкращий фільм"

Справжнім лідером на даний момент є фантастичний фільм "Все завжди і водночас", другим у цій гонці йде епічна стрічка про Першу світову війну, створена на основі твору Еріха Марії Ремарка "На Західному фронті без змін". Замикає трійку претендентів на звання найкращого фільму чорна трагікомедія "Банші Інішерина".

Чому головна кінопремія світу називається саме "Оскар"?

Насправді ця премія називається "Нагорода Американської кіноакадемії за заслуги в галузі кінематографа", але все ж таки більшість людей на планеті знають її за неофіційною назвою "Оскар", яка закріпилася ще в 1930-х роках минулого століття.

Чому так сталося досі точно не відомо, але існує одразу три версії:

Голлівудський оглядач світської хроніки Сідні Скольський стверджував, що саме він дав назву премії.

Зірка Голлівуду Бетті Дейвіс до своєї смерті в 1989 році стверджувала, що саме вона придумала ім'я статуетці. За її словами, це сталося через те, що частина тіла нижче за спину у статуетки зовні нагадувала їй таку ж тільки у її чоловіка, друге ім'я якого було Оскар.

Найпопулярніша версія пов'язана з Маргарет Херрік, яка була бібліотекарем, а пізніше виконавчим директором у Кіноакадемії. Побачивши статуетку, вона нібито сказала, що та схожа на її дядька Оскара, і це ім'я залишили.

Фокус вже писав, що букмекери припустили, хто стане переможцем церемонії Оскар-2023.