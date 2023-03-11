Букмекери припустили, хто стане лауреатами "Оскару"

Думка більшості часто збігається із рішенням журі, але переможці стануть відомі лише на завтрашній церемонії.

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У ніч із 12 на 13 березня оголосять переможців премії "Оскар", проте вже зараз букмекери прогнозують, хто стане лауреатом премії. Прогнози опубліковано на сайті Odds Checker.

Думка більшості людей, які роблять ставки, часто збігаються з рішенням журі, тому на ставки букмекерів часто звертають увагу.

Але в будь-якому разі, до завтрашньої ночі, поки на сцені кінотеатру "Долбі" не почнуть відкривати конверти, ми не дізнаємося, хто має рацію.

Хто переможе на думку букмекерів:

Найкращий фільм – "Все завжди і водночас";

Найкращий актор – Брендан Фрейзер, "Кит";

Найкраща актриса – Мішель Йео, "Все завжди і водночас";

Найкращий анімаційний фільм іноземною мовою – "Піноккіо" Гільєрмо дель Торо;

Найкращий режисер – Ден Кван та Деніел Шайнерт, "Все завжди і відразу";

Найкраща актриса другого плану – Джеймі Лі Кертіс, "Все завжди і водночас";

Найкращий актор другого плану – Джонатан Ке Кван, "Все завжди і водночас".

Фільм "Все, завжди і водночас" серед фаворитів

А ось у номінації "найкраще документальне кіно іноземною мовою" перемогу прогнозують фільму "Навальний". За перемогу в цій номінації також боротиметься стрічка українського виробництва "Будинок зі скалок", але йому, судячи з прогнозів букмекерів, перемогу не прогнозують.

Але вже стали відомими переможці антипремії "Золота малина". Її традиційно вручають за день до "Оскару". Джаред Лето "переміг" вже вдруге.

А раніше стало відомо, що Американська академія кіномистецтв не погодилася надати ефірний час президентові Володимиру Зеленському на тлі падіння підтримки американцями допомоги Україні. Майк Сімпсон із агентства William Morris Endeavour звернувся до представників кіноорганізації, щоб ті включили виступ голови української держави Володимира Зеленського до телетрансляції, але вони не наважилися.