Букмекеры предположили, кто станет лауреатами "Оскара"

Мнение большинства часто совпадает с решением жюри, но победители станут известны только на завтрашней церемонии.

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В ночь с 12 на 13 марта объявят победителей премии "Оскар", однако уже сейчас букмекеры прогнозируют, кто станет лауреатом премии. Прогнозы опубликовали на сайте Odds Checker.

Мнение большинства людей, которые делают ставки, часто совпадает с решением жюри, поэтому на ставки букмекеров часто обращают внимание.

Но в любом случае, до завтрашней ночи, пока на сцене кинотеатра "Долби" не начнут открывать конверты, мы не узнаем, кто прав.

Кто победит по мнению букмекеров:

Лучший фильм – "Все везде и сразу";

Лучший актер – Брендан Фрейзер, "Кит";

Лучшая актриса – Мишель Йео, "Все везде и сразу";

Лучший анимационный фильм на иностранном языке – "Пиноккио" Гильермо дель Торо;

Лучший режиссер – Дэн Кван и Дэниел Шайнерт, "Все везде и сразу";

Лучшая актриса второго плана – Джейми Ли Кертис, "Все везде и сразу";

Лучший актер второго плана – Джонатан Ке Кван, "Все везде и сразу".

Фильм "Все, везде и сразу" в числе фаворитов

А вот в номинации "лучшее документальное кино на иностранном языке" победу прогнозируют фильму "Навальный". За победу в этой номинации также будет бороться лента украинского производства "Дом из щепок", но ей, судя по прогнозам букмекеров, победу не прогнозируют.

Но уже стали известны победители антипремии "Золотая малина". Ее традиционно вручают за день до "Оскара". Джаред Лето "победил" уже во второй раз.

А ранее стало известно, что Американская академия киноискусств не согласилась предоставить эфирное время президенту Владимиру Зеленскому на фоне падения поддержки американцами помощи Украине. Майк Симпсон из агентства William Morris Endeavour обратился к представителям киноорганизации, чтобы те включили выступление главы украинского государства Владимира Зеленского в телетрансляцию, но они не решились.