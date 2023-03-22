От военного парада –до колыбели! Образ Украины после Победы в премьерном шоу Раду Поклитару (фото)

Ведущий украинский хореограф представил премьерный шоу-балет "Завтра" о будущем Украины и восстановил постановку "Вверх по реке", поставленную до войны.

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Двойная премьера Раду Поклитару в МЦКИ (Октябрьский дворец). Мастеру удалось "перезагрузить" свой предвоенный балет "Вверх по реке" и представить публике совершенно новый – "Завтра".

Первый поставлен по "Загадочной истории Бенджамина Баттона" Фрэнсиса Фицджеральда. Стараниями Поклитару он переделан в современный вариант "Фауста". Старик заключает с дьяволом соглашение о том, что будет молодеть, а дальше возникает масса приключений из-за его путешествия в обратную сторону – к колыбели. "Завтра" – это свободная фантазия мастера на тему украинского народа. Два десятка танцовщиков в желто-оранжевых костюмах изобразили народ как один организм: многорукий, многоногий многоликий. "Народ" все делал в едином порыве: от военного парада до – укачивания ребенка.

Фокус делится подробностями грандиозного шоу.

Первый шоу-балет – в сине-фиолетовом цвете. Во втором доминирует желто-оранжевый. Вместе – украинский флаг, хореограф этой двойной премьерой словно говорит: его дело живет и продолжается на Родине. Известно, что немало артистов балета уехало с началом войны , но Поклитару удается не только восстанавливать старые спектакли, но и выдавать свежий продукт с обновленным составом Kyiv Modern-Ballet.

Поклитару показал себя в этих премьерах с неожиданной стороны. Здесь нет грандиозных декораций, как в "Лебедином озере" и "Щелкунчике". Тут – минимализм плюс синхронность и экспрессия танцовщиков. Но главное оружие мастера – метафоры и трансформации — присутствуют, как обычно.

Время вспять. Балет Раду Поклитару "Вверх по реке"

Сначала о первом спектакле. Все отлично помнят фильм Дэвида Финчера "Загадочная история Бенджамина Баттона" (2008) с Брэдом Питтом и его невероятным гримом, когда он из старика постепенно превращался в младенца — за что авторы и получили "Оскар". Фильм был сделан по рассказу Фицджеральда, опубликованному в 1922 году. Говорят, что идею он взял из фразы Марка Твена: "Жизнь была бы куда интереснее, если бы мы рождались старыми и все время молодели". Герой рождается 70-летним, умеющим разговаривать, а затем молодеет, вплоть до впадения в детство.

Мы не ведали ни по фильму, ни по рассказу причин этого парадокса. Поклитару придумал мистическую предысторию: старик возле гроба заключает контракт с дьяволом (Человек в Черном), о том, что он получит вторую жизнь, но – задом наперед. Расплата, наверное, душа.

Эффектное появление дьявола из светящегося портала – на заднике сцены часы, которые отсчитывают время в обратную сторону Фото: Марина Брикимова

На заднике сцены – огромные часы, вращающиеся в обратную сторону, как в строчке Бориса Гребенщикова: "Может статься так, что стрелки часов начнут вращаться назад".

У героя появляется красивая жена, рождается дочь – он весело рассекает с ними по сцене. Вскоре заведет еще и любовницу, ни в чем себе не отказывая.

Главный герой балета "Вверх по реке" с женой и дочерью Фото: Марина Брикимова

Он отрывается по полной, возвращаясь в прошлое, но за всеми его похождениями с насмешливым спокойствием наблюдает дьявол, дожидаясь своего часа.

Человек в Черном задумчиво глядит на любовные утехи своего подопечного Фото: Марина Брикимова

Жена состарилась и сгорбилась под грузом лет, дочь выросла и ушла, любовница испарилась. Вокруг нашего героя начинают исчезать близкие. Он становится мальчиком, а Человек в Черном подбирается к нему все ближе.

И тут, наверне, самый трогательный момент шоу: дьявол схватил мальчика и стал двигать его горизонтально, параллельно сцене, словно ускоряя неотвратимый конец. А потом закрутил его как часовую стрелку – жалостно взвизгнули скрипки (музыка украинского композитора Александра Родина).

Человек в Черном схватил мальчика и через секунду завертит его, как часовую стрелку Фото: Марина Брикимова

Вот уже главный герой – спеленатый грудной младенец в руках у дьявола. Человек в Черном встряхивает пеленки, откуда сыплется прах, повиснув в воздухе серым облачком. Финита ля...

При виде этой попытки повернуть время вспять вспомнились наши северные соседи. Эта абсурдное стремление вернуть советское прошлое, воссоздать СССР – как безумная попытка России вернуть детство (половина российских киносайтов рассказывает новости 40-летней давности, как поссорился Гайдай с Моргуновым), которая не может закончиться ничем другим, как летальным исходом.

А Украина своим мощным сопротивлением и контратакой, напротив, толкнула время – вперед!

И об этом — шоу-балет "Завтра".

Единение. Шоу-балет Раду Поклитару

"Мы сейчас живем в непростое время. Сложно найти тему, которая была бы созвучна эмоционально тому, что переживает весь украинский народ. Да и нужно ли ее искать?" — задался вопросом мастер в пресс-релизе. Но на самом деле он эту тему нашел и представил – под музыку Фредерика Шопена.

Тема эта – единение. Танцовщики в желто-оранжевых костюмах делали десятки завораживающих синхронных движений.

Образ украинского народа в балете Раду Поклитару принимал разные формы Фото: Марина Брикимова

То они все вместе словно гребут.

То вместе качают младенца в колыбели.

То вместе выстраивают пирамиду.

То вместе чеканят шаг в военном марше.

Потом, воздев руки, напитываются лучами света.

Украинцы напитываются энергией света Фото: Марина Брикимова

И после этого откуда-то сверху падают веревочные лестницы и артисты подымаются все выше, к небесам, солнцу, мечте.

Мы выстоим, выдержим, одержим победу и построим наш солнечный мир!

По технике Поклитару удивил тем, что с одной стороны его Kyiv Modern-Ballet многое взял у голландского Nederlands Dans Theater – вот это синхронное движение десятков человек.

А с другой стороны, он из всех своих танцовщиков выстраивает необычные целостные образы – и это скорее присуще восточной школе танца – китайской опере, например.

Раду Поклитару умудрился синтезировать трендовую технику Запада, умножив ее на философский подход Востока. В результате получился украинский балет будущего!

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