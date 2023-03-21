В Госкино назвали самый кассовый украинский фильм за все время независимости

В тройке лидеров по показателям бокс-офисов оказались также "Безумная свадьба" и "Я, ты, он, она".

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За кассовым собранием установил абсолютный рекорд мультфильм "Мавка. Лесная песня". Об этом сообщили 21 марта в Государственном агентстве по кино.

За три уикенда на ленту в украинском прокате реализовали 642 671 билет. Уровень бокс-офиса – 81848415 грн.

На второй позиции оказался фильм режиссеров Дэвида Додсона и Владимира Зеленского "Я, ты он, она". Работу представили в 2018 году.

В тройке лидеров оказался украинский комедийный фильм "Безумная свадьба". Лента режиссера Влада Дикого появилась в украинском прокате 4 октября 2018 года. По сюжету события происходят в селе Яблонивка на Подолье.

Госкино объявило список из 10 лент. Кроме указанных, также самые высокие показатели бокс-офиса продемонстрировали "Безумная свадьба 2", "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила", "Захар Беркут", "8 лучших свиданий", "Безумная свадьба 3", "8 новых свиданий", "Секс и ничего личного".

"Мавка. Лесная песня" – украинский 3D-мультфильм, созданный по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" и соответствующих образов народной мифологии. Премьера состоялась 2 марта 2023 года. Фильм описывает отношения между людьми и духами леса. Главная героиня из лесных жителей — это добрая и доверчивая Мавка, решившая разбудить остальных духов, пробудившись весной.

Ранее Фокус сообщал, что мультфильм "Мавка. Лесная песня" по драме-феерии Леси Украинки снимали в течение семи лет. Специалисты назвали появление фильма новым шагом в развитии отечественной анимации.

Режиссер "Мавки" Олег Маламуж отметил в интервью Фокусу, что мультфильм в первую очередь ориентирован на широкую семейную аудиторию, и он ей полностью отвечает. По его словам, хотя это и женский образ, но героиня получила в характере и мужские черты, а из трагедии, которая была в литературном первоисточнике Леси Украинки, удалось сделать мультфильм со счастливым финалом.