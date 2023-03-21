У Держкіно назвали найкасовіший український фільм за часи незалежності

В трійці лідерів за показниками бокс-офісів опинилися також "Скажене весілля" та "Я, ти, він, вона".

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За касовими зборами встановив абсолютний рекорд мультфільм "Мавка. Лісова пісня". Про це повідомили 21 березня у Державному агентстві з питань кіно.

За три вікенди на стрічку в українському прокаті реалізували 642 671 квиток. Рівень бокс-офісу – 81 848 415 грн.

На другій позиції опинився фільм режисерів Девіда Додсона та Володимира Зеленського "Я, ти, він, вона". Роботу представили у 2018 році.

У трійці лідерів опинився український комедійний фільм "Скажене весілля". Стрічка режисера Влада Дикого з'явилася в українському прокаті 4 жовтня 2018 року. За сюжетом події відбуваються у селі Яблунівка, що на Поділлі.

Держкіно оголосило список з 10 стрічок. Окрім зазначених, також найвищі показники бокс-офісу продемонстрували "Скажене весілля 2", "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила", "Захар Беркут", "8 кращих побачень", "Скажене весілля 3", "8 нових побачень", "Секс і нічого особистого".

"Мавка. Лісова пісня" – український 3D-мультфільм, який створили за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" та відповідних образів народної міфології. Прем'єра відбулася 2 березня 2023 року. Фільм описує стосунки між людьми та духами лісу. Головна героїня з-поміж лісових жителів — це добра і довірлива Мавка, що вирішила розбудити решту духів, пробудившись навесні.

Раніше Фокус повідомляв, що мультфільм "Мавка. Лісова пісня" за драмою-феєрією Лесі Українки знімали протягом семи років. Фахівці назвали появу стрічки новим кроком у розвитку вітчизняної анімації.

Режисер "Мавки" Олег Маламуж зазначив в інтерв'ю Фокусу, що мультфільм в першу чергу орієнтований на широку сімейну аудиторію, і він їй цілком відповідає. З його слів, хоча це й жіночий образ, але героїня отримала в характері й чоловічі риси, а з трагедії, що була у літературному першоджерелі Лесі Українки, вдалося зробити мультфільм зі щасливим фіналом.