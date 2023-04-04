"Мавка. Лесная песня" в первый день премьеры оказалась в лидерах французского кинопроката

Украинский мультфильм сумел опередить по просмотрам голливудский блокбастер "Шазам! Ярость богов".

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Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" возглавил рейтинг просмотров в первый день премьеры во французском прокате, где лента звучит как "Королевство Наи" (Le Royaume de Naya). На сайте о французском кино Allocine опубликовали соответствующие результаты.

Презентация украинского мультфильма состоялась в среду, 29 марта. В общей сложности 74 085 зрителей посмотрели ленту. Из них 57144 побывали на предпремьерном показе.

Фильм Жанны Герри "Я всегда буду видеть ваши лица" оказался на второй позиции. Лента набрала 43 031 просмотров.

Украинская "Мавка" показала феноменальные результаты, ведь сумела обойти по показателям "Шазам! Ярость богов". Голливудский блокбастер завоевал третье место с 41 900 просмотрами

"Мавка. Лесная песня" – украинский 3D-мультфильм. Лента была создана по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня". В данной работе и представлены соответствующие виды народной мифологии. Премьера в нашем государстве прошла 2 марта 2023 года. В фильме можно увидеть описание отношений между людьми и духами леса. Главная героиня из лесных жителей — это доверчивая и добрая Мавка, которая решила разбудить остальные духи, пробудившись весной.

Напомним, 21 марта в Государственном агентстве по вопросам кино объявили, что мультфильм "Мавка. Лесная песня" по кассовому сбору установил абсолютный рекорд. Это самая массовая лента за время независимости. В украинском прокате всего за три уикенда на фильм реализовали 642 671 билет.

В феврале Кристина Соловой и Артем Пивоваров представили саундтрек к мультфильму "Мавка". Премьера отечественного анимационного фильма зрители и кинокритики оценили как главное событие сезона. Трек можно услышать в одной из сцен мультфильма, дающего начало романтической истории главных героев.