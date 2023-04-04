"Мавка. Лісова пісня" у перший день прем'єри опинилася у лідерах французького кінопрокату

Український мультфільм зумів випередити за переглядами голлівудський блокбастер "Шазам! Лють богів".

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Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" очолив рейтинг переглядів у перший день прем’єри у французькому прокаті, де стрічка звучить як "Королівство Наї" (Le Royaume de Naya). На сайті про французьке кіно Allocine опублікували відповідні результати.

Презентація українського мультфільму відбулася в середу, 29 березня. Загалом 74 085 глядачів подивилися стрічку. З них 57 144 побували на передпрем’єрному показі.

Фільм Жанни Геррі "Я завжди бачитиму ваші обличчя" опинився на другій позиції. Стрічка набрала 43 031 переглядів.

Українська "Мавка" показала феноменальні результати, адже зуміла обійти за показниками "Шазам! Лють богів". Голлівудський блокбастер виборов третє місце з 41 900 переглядами

"Мавка. Лісова пісня" — український 3D-мультфільм. Стрічку створили за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня". У цій роботі й представлені відповідні образи народної міфології. Прем'єра в нашій державі відбулася 2 березня 2023 року. У фільмі можна побачити опис стосунків між людьми та духами лісу. Головна героїня з-поміж лісових жителів — це довірлива та добра Мавка, яка вирішила розбудити решту духів, пробудившись навесні.

Нагадаємо, 21 березня у Державному агентстві з питань кіно оголосили, що мультфільм "Мавка. Лісова пісня" за касовими зборами встановив абсолютний рекорд. Це наймасовіша стрічка за часи незалежності. В українському прокаті усього за три вікенди на фільм реалізували 642 671 квиток.

У лютому Христина Соловій та Артем Пивоваров представили саундтрек до мультфільму "Мавка". Прем'єру вітчизняного анімаційного фільму глядачі та кінокритики оцінили як головну подію сезону. Трек можна почути в одній зі сцен мультфільму, що дає початок романтичній історії головних героїв.