"Видение бабочки". Почему правдивый фильм об аэроразведчице не взял призов в Европе

На экраны Украины вышла картина, признанная на Одесском фестивале "лучшим фильмом 2022 года", но не снискавшая большого признания за рубежом.

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Фильм "Видение бабочки" (Украина, Чехия, Швеция, Хорватия) – полнометражный дебют украинского режиссера Максима Наконечного. Фильм об аэроразведчице, вернувшейся из российского плена, был показан на фестивалях в 20 странах: Франции, Германии, Люксембурге, Южной Корее, Бразилии, США и др. Но отметили его только на Palić European Film Festival в Сербии, а также он стал "Лучшим фильмом года" на Одесском МКФ.

Для покорения Европы нашей честной и жесткой ленте не хватило трансформации главной героини: в фильме она вернулась туда, с чего начинала свой путь. Фокус делится подробностями премьеры.

Картина "Видение бабочки" — тяжелая. О чрезвычайных обстоятельствах, вызванных войной и не только. Действие фильма происходит до полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

По сюжету аэроразведчица Лилия (Маргарита Бурковская) с позывным "Бабочка" два месяца провела в российском плену. У нее остались шрамы от пыток. Ее изнасиловали. После обмена военнопленными с РФ она возвращается в Киев. Скоро выясняется, что Лиля беременна. Почему-то она отказывается от различных курсов реабилитации и пытается самостоятельно справиться со многими психологическими проблемами.

Врачи предлагают аборт. "Бабочка" соглашается.

У нее есть муж Тоха – тоже солдат (Любомир Валивоц), он член добровольческого батальона "Бахмут" (название выдумано). Тоха вспыльчиво-инфантильно воспринял известие о беременности жены, разбив креслом зеркало.

Лиля и ее муж Тоха. Кадр из фильма "Видение бабочки"

Есть еще подруга Лили с позывным "Сорока" (Наталка Ворожбит), которая всячески вроде бы стремиться помочь ей с консультациями и предложениями помощи от иностранной волонтерки – Лизы.

Поступок женщины

Плюсы картины. Фильм "Видение бабочки" снят в документальной манере и смотрится правдиво. Веришь, что может быть такая главная героиня, такие родственники, друзья, враги.

Кульминационной точкой ленты выглядит момент, когда перед самым началом операции по абортированию женщина просто встала и вышла в коридор. С одной стороны, это могло быть ее решением. С другой – у нее просто мог случиться панический припадок: ей перед уколом анестезиолог начал связывать руки. Эта ситуация напомнила "Бабочке" страшные картины плена. Так или иначе – она уходит и больше не возвращается в операционную, оставляя ребенка.

В этом решении ее поддержит мать (Мирослава Вытриховская-Макар).

Вскоре Лиля родит девочку.

А муж Лили Тоха вместе с Националистическим Дозором обходит леса под Киевом, выпроваживая оттуда… цыган. То есть, у ребят реально ультраправые перекосы: националисты в ленте показаны крайне ограниченными молодыми людьми, живущими радикальными лозунгами. Больше Тохе заняться нечем.

Не будем пересказывать содержание, перейдем сразу к минусам ленты.

"Видение бабочки": отсутствие метаморфоз

В ленте есть один суицид. От инфантилизма и дурости, поэтому не вызывает сочувствия, хотя чуть-чуть "оживляет" динамику повествования. Мужчины, как зачастую в украинском кино, за редким исключением, показаны слабыми, не приспособленными ни к чему созданиями. Кажется, после 24 февраля эта тенденция в нашем кинематографе должна измениться.

К сожалению, дочка героини оказывается в руках иностранцев. Тут авторы словно договорились с создателями "Памфира", где 15-летний подросток, сын главного героя, в результате чрезвычайной ситуации тоже оказывается за границей. Символично.

Та же подруга "Сорока" очень беспокоится, чтобы притащить с Подола потерявшегося питбуля героини, но зато ее не слишком волнует судьба ребенка. Точнее, она не высказывает по этому поводу никакого мнения, предоставляя решение принимать Лиле, которая, понятно, не совсем в себе после пережитого.

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Здесь тот же крупный недостаток, что и в недавней криминальной драме "Памфир". Формула любого произведения искусства, а тем более фильма: образ – действие – трансформация. Образ имеется? Да. Действие – тоже. Но трансформации главной героини – ноль. В финале Лиля оказывается в том же самом месте, что и в начале картины. К чему тогда это все? Сходите, посмотрите ленту – возможно у вас сложится иное мнение.

Посмотреть фильм "Видение бабочки" можно – тема актуальная, но наши кинематографисты должны серьезнее подходить к заключительной части картины – трансформации, преображению персонажа. Без этого все действия бессмысленны. Одной правдивости маловато. Кажется, именно это стало причиной, по которой ленту обошли стороной призы крупных европейских фестивалей, при том, что продюсерами фильма была проделана немалая работа по его продвижению.

Например, в картине есть одна стоящая визуальная идея: показан вид сверху – с камеры дрона, он накладывается на "видение" УЗИ: мы наблюдаем жизнь ребенка в матке. На экране соединяются внешнее "видение Бабочки" и внутреннее "видение" УЗИ. Казалось бы, эта точка пересечения должна была привести к какому-то развитию главной героини, тем более, что визуально в картине все к этому подталкивало. Но ничего не случилось. И закончилось тем, с чего и началось.

Трейлер фильма "Видение бабочки"

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