Скандал в ПЕН-клубе из-за украинцев и россиян: Pen Ukraine ответил на обвинения в "шантаже"

Программу мероприятия изменили в последний момент, и среди участников оказались и украинские, и российские авторы. Со стороны известной писательницы Маши Гессен, модератора дискуссии, последовали обвинения в адрес украинских писателей.

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На минувшей неделе во время литературного фестиваля World Voices Festival в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, который был организован Международным ПЕН-клубом и в котором участвовало более 80 писателей из 25 стран мира, возникли разногласия из-за отказа украинских авторов дискутировать с представителями РФ. Об этом сообщает BBC.

На первую дискуссию пригласили украинских писателей Артема Чапая и Артема Чеха, действующих военнослужащих Сил обороны Украины. В следующем мероприятии в числе приглашенных авторов оказались два россиянина. Украинцы, когда узнали, что им предстоит участвовать в одном мероприятии с россиянами, отказались.

Артем Чех

Сообщается, что программа мероприятия изменилась, и среди участников в последний момент оказались и украинские, и российские авторы. По утверждениям украинцев, которые отказались участвовать в таком ивенте, заранее их об этом не уведомляли.

Артем Чапай

Со стороны журналистки и писателя Маши Гессен последовали обвинения в адрес Чапая и Чеха, которые якобы "шантажировали" Американский PEN-центр из-за того, что в мероприятии участвовали авторы из РФ. Гессен выступали в качестве модератора мероприятия (предпочитает обращение во множественном числе — на "их", к слову, так когда-то обращались к царям).

Маша Гессен — штатная журналистка The New Yorker, авторка книг, в том числе и посвященных России. В 2013 году после угроз в свой адрес переехала из РФ в Соединенные Штаты.

Реакция американцев

Гендиректор Американского PEN Сюзанна Носсель предложила, чтобы мероприятие, которым, как ожидалось, будет руководить Гессен, проводилось вне рамок фестиваля. В конечном итоге Гессен это предложение отвергли, и дискуссия не состоялась.

В знак протеста Гессен решили покинуть пост зампредседателя попечительского совета "ПЕН-Америка".

"Я очень верю в миссию ПЕН-клуба, но мне пришлось уйти с руководящего поста, чтобы не участвовать в том, что я считаю ошибочным решением", — объяснили Гессен, добавив, что организаторы фестиваля предусматривали "определенные чувствительные моменты".

В Американском ПЕН признали, что отмена связана с тем, что украинские писатели решили не выступать на одной дискуссионной площадке вместе с россиянами.

ПЕН-Клуб — международная правозащитная организация, куда входят писатели и журналисты. ПЕН-Клуб защищает свободу самовыражения, поддерживает авторов, подвергающихся преследованиям, и занимается популяризацией литературы, в целом.

Ответ Украинского ПЕН

Представители Pen Ukraine заявили, что позиция украинского культурного сообщества против участия в совместных обсуждениях с представителями РФ объясняется ответственностью, которую они несут перед народом.

"Пока идет война, в которой россияне беспрерывно проявляют всевозможный цинизм и жестокость, мы считаем аморальным и несоответствующим нашим ценностям допустить, что украинские и российские писатели или деятели культуры могут выступать вместе или иметь общую площадку для выражения", — говорится в публикации.

Украинские авторы настаивают, что в противном случае возникала бы опасная иллюзия "диалога" между представителями Украины и РФ еще до полного поражения кремлевского режима и привлечения к ответственности российских военных преступников.

В заявлении участников Украинского ПЕН-клуба, среди которых философ Владимир Ермоленко та поэт Остап Сливинский, переводчица Ирина Славинская и др., отмечается, что делить общее культурное пространство с россиянами во время войны равносильно предательству памяти невинных жертв российских войск.

По словам авторов публикации, украинцам необходимо заранее сообщать, будут ли россияне приглашены на те или иные ивенты и в какой роли.

Напомним, что в Вильнюсе выходец из РФ в футболке с украинской символикой облил кетчупом писателя и драматурга Виктора Шендеровича.

Также сообщалось, что правозащитники забросали тортами предсатвителей концерна Volkswagen.