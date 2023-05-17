Скандал у ПЕН-клубі через українців і росіян: Pen Ukraine відповів на звинувачення в "шантажі"

Програму заходу змінили в останній момент, серед учасників опинилися і українські, і російські автори. З боку відомої письменниці Маші Гессен, модераторки дискусії, були звинувачення на адресу українських письменників.

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Минулого тижня під час літературного фестивалю World Voices Festival у Нью-Йорку й Лос-Анджелесі, який був організований Міжнародним ПЕН-клубом і в якому брали участь понад 80 письменників із 25 країн світу, виникли розбіжності через відмову українських авторів дискутувати з представниками РФ. Про це повідомляє ВВС.

На першу дискусію запросили українських письменників Артема Чапая та Артема Чеха, чинних військовослужбовців Сил оборони України. У наступному заході серед запрошених авторів опинилися два росіянина. Українці, коли дізналися, що вони мають брати участь в одному заході з росіянами, відмовилися.

Артем Чех

Повідомляється, що програма заходу змінилася в останній момент, і серед учасників опинилися і українські, і російські автори. За твердженнями українців, які відмовилися брати участь у такому івенті, заздалегідь їх про це не повідомляли.

Артем Чапай

Із боку журналістки та письменниці Маші Гессен були звинувачення на адресу Чапая та Чеха, які нібито "шантажували" Американський PEN-центр через те, що в заході брали участь автори з РФ. Гессен виступали як модератор заходу (надає перевагу зверненню в множині — на "їх", до речі, так колись зверталися до царів).

Маша Гессен — штатна журналістка The New Yorker, авторка книг, у тому числі й присвячених Росії. У 2013 році після погроз на свою адресу переїхала з РФ у Сполучені Штати.

Реакція американців

Гендиректорка Американського PEN Сюзанна Носсель запропонувала, щоб захід, яким, як очікувалося, керуватиме Гессен, проводився поза межами фестивалю. Зрештою Гессен цю пропозицію відкинули, і дискусія не відбулася.

На знак протесту Гессен вирішили залишити посаду заступниці голови опікунської ради "ПЕН-Америка".

"Я дуже вірю в місію ПЕН-клубу, але мені довелося піти з керівного поста, щоб не брати участь у тому, що я вважаю помилковим рішенням", — пояснили Гессен, додавши, що організатори фестивалю передбачали "певні чутливі моменти".

В Американському ПЕН визнали, що скасування пов'язане з тим, що українські письменники вирішили не виступати на одному дискусійному майданчику разом із росіянами.

ПЕН-клуб — міжнародна правозахисна організація, куди входять письменники та журналісти. ПЕН-клуб захищає свободу самовираження, підтримує авторів, що зазнають переслідувань, і займається популяризацією літератури загалом.

Відповідь Українського ПЕН

Представники Pen Ukraine заявили, що позиція української культурної спільноти проти участі в спільних обговореннях із представниками РФ пояснюється відповідальністю, яку вони несуть перед народом.

"Поки йде війна, в якій росіяни безперервно виявляють усілякий цинізм і жорстокість, ми вважаємо аморальним і невідповідним нашим цінностям припустити, що українські та російські письменники чи діячі культури можуть виступати разом або мати спільний майданчик для вираження", — йдеться в публікації.

Українські автори наполягають, що інакше виникала б небезпечна ілюзія "діалогу" між представниками України та РФ ще до повної поразки кремлівського режиму та притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.

У заяві учасників Українського ПЕН-клубу, серед яких філософ Володимир Єрмоленко, поет Остап Сливинський, перекладачка Ірина Славінська та ін., наголошується, що ділити спільний культурний простір із росіянами під час війни рівносильно зраді пам'яті безневинних жертв російських військ.

За словами авторів публікації, українцям необхідно заздалегідь повідомляти, чи будуть росіяни запрошені на ті чи інші івенти і в якій ролі.

Нагадаємо, що у Вільнюсі виходець із РФ у футболці з українською символікою облив кетчупом письменника та драматурга Віктора Шендеровича.

Також повідомлялося, що правозахисники закидали тортами представникiв концерну Volkswagen.