Активісти облили кетчупом письменника Віктора Шендеровича у Вільнюсі (фото, відео)

Сатирик у відповідь на протест назвав учасників акції "обмеженими людьми", які нічого не розуміють. За даними медіа, на вулиці гучно транслювали його слова про "хлопчиків"-окупантів.

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11 травня активісти пікетували виступ письменника Віктора Шендеровича у Вільнюсі. Кадрами з місця подій поділилися у телеграм-каналі SOTA.

У пості йдеться, що активісти гучно транслювали слова сатирика про "наших хлопчиків" — так він назвав російських військових.

Фото: SOTA Фото: SOTA Фото: SOTA

Також у медіа повідомили, що протестувальники закликали відвідувачів заходу переказувати гроші одразу голові ворожої ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Цю іронічну пропозицію автори контенту пов’язали з тим, що торік Шендерович виплатив йому 1,5 млн рублів як компенсацію за публічні "образи".

На відео можна почути, як люди раз за разом кричать "ганьба".

Пізніше російський журналіст Дмитро Єловський розповів, що сатирика облили кетчупом.

"Приводом для атаки стало вирване з контексту інтерв'ю письменника про нібито "сплески нацизму в Україні" та симпатію до Росії", — написав він.

На опублікованих Єловським кадрах можна почути, що Шендерович у розмові з активістами називає їх "обмеженими людьми", які нічого не розуміють. Також можна почути, що у відповідь на претензію щодо виплати коштів Пригожину письменник намагається заперечити свою провину.

За інформацією SOTA, інцидент стався під час антракту. Сатирик нібито вийшов до учасників пікету, бо не міг вчинити інакше.

"Як було сказано у Ібсена у п'єсі "Ворог народу", ніколи не одягай нові штани, коли йдеш відстоювати істину", — сказав він.

Що відомо про чоловіка, який облив Шендеровича кетчупом?

З медіа відомо, що учасником акції проти виступу Шендеровича, який облив письменника кетчупом, виявився російський політемігрант та представник руху "Мирний опір" Владислав Шипіцин. Автори контенту зазначили, що він переїхав до Литви у травні минулого року.

Фото: SOTA

Нагадаємо, 10 січня 2022 року Віктор Шендерович оголосив, що залишив територію Росії. Він пояснив своє рішення переслідуваннями з боку влади.

11 травня стало відомо, що екоактивісти спробували закидати тортами керівників Volkswagen. Інцидент стався під час щорічних зборів акціонерів концерту у Берліні.