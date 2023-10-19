"Путь поколений". Что не так с новой украинской военной драмой

В новом украинском военном фильме "Путь поколений" — яркие документальные портреты и слабая художественная начинка.

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Автор художественно-документальной ленты "Путь поколений" Михаил Ухман в 2021 году представлял документалку "Немного ниже неба" — о судьбе четырех "киборгов". В новом его творении, которое только вышло на экраны страны, тоже интересная документальная составляющая — интервью с реальными участниками УПА, которые дожили до наших дней. Оригинальная и стержневая идея Ухмана: "переплести" истории бойцов УПА с событиями российско-украинской войны и показать преемственность борьбы за украинскую независимость. Но художественная часть фильма значительно уступает документальной.

У нас уже есть "Киборги" (2017) Ахтема Сеитаблаева и "Снайпер. Белый ворон" (2022) Марьяна Бушана (фильм был подробно разобран в Фокусе), служащие образцами всем, кто снимает военное украинское кино: есть на что равняться. Но "Путь поколений" далек по качеству от этих картин. Однако авторы фильма активно ездят по стране, представляя зрителям свое творение и как агитационная лента — она сегодня вполне ко двору и своевременна.

Пересечения прошлого и будущего

Идея картины — незамысловата, но свежа. Жил-был в Киеве парень Назар, продавец рекламы. Симпатичный, бородатый. Уже на востоке с 2014 года полыхает война, но Назар пытался в столице жить обычной жизнью. Как сам он ее охарактеризовал: "Ничего особенного — семья, работа". Ожидают с женой пополнение. Однако парня тревожат по телевизору военные новости с Донбасса. А тут еще случайно на улице встретил воевавшего на востоке одноклассника — тот без ноги.

Назар во сне встретился с героическим дедом — тот воевал в УПА (в ролике это есть) и бил как немецко-фашистских захватчиков, так и советские войска.

В картине немало документальных вставок — это интереснейшие интервью с пожилыми бывшими бойцами УПА: 93-летней Анной Абрамчук, 97-летним Степаном Петрашем. Они воевали, но были пойманы НКВД — отсидели десятилетние лагерные сроки. В картине идут флешбэки — их боевой молодости.

И вот эти художественные отрезки, как прошлого, так и современности — сделаны на скорую руку, с минимумом слов и большим количеством шаблонов. Диалоги в "Путь поколений" что дома, что в окопе — тоже условны. Никаких ярких, цепляющих деталей. Условная музыка — где надо грустная, где надо романтическая или зловещая, точно как в сериалах о ВОВ начала нулевых годов на некоторых украинских каналах: все персонажи в новеньких военных формах бодро стреляют и докладывают. Тут тоже светлые и хорошие — свои и беспросветные гады-враги — чужие.

Сотрудник рекламного агентства Назар примет, конечно, волевое решение и отправится на восток, на фронт. А вот там его встречать будет очень яркий типаж — командир с позывным "Халк": бородатый великан в тату.

"Халк" и герои УПА

Типаж очень интересный — Олег Ляденко. Это бизнесмен и депутат из Кривого Рога. О нем немало написано в медиа, его биография есть и в Википедии. Накаченный бородатый гигант "Халк" — в тату со шрамом над левой бровью — производит эффект. Именно поэтому, не смотря на маленькую роль, его лицо в центре постера к фильму. "Халк" — самый яркий герой этой картины, хотя текста у него мизер.

Твари из НКВД изображены сплошными черными красками, как примитивные палачи и насильники, но они — есть. Однако в фильме ознакомления хоть с одним современным врагом из РФ — так и не произошло. Каким, например, был непростым личный враг "Ворона" в картине "Снайпер. Белый ворон" — немолодой, опытный российский снайпер. Именно потому, что тот хитер и коварен — победа нашего снайпера Вороненко многого стоит: нужно было самому проявлять недюжинную смекалку и ловкость. А на протяжении всей картины "Путь поколений", это касается и УПА и ВСУ, все бои происходят по одной схеме: наши в засаде, противник куда-то движется, атака, перестрелка, все: трупы врагов.

Войска НКВД попади в засаду УПА

"Путь поколений" — очень своевременное сегодня агитационное произведение. Но, повторюсь, его художественная часть сильно уступает документальной. После картины вспоминаешь выразительные лица много испытавших стариков — бывших бойцов УПА. И типаж Олега Ляденко. Все остальные персонажи повествования, включая главного героя, просто теряются на их фоне.