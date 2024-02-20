Звонки российских военных родным: на Берлинале показали фильм Оксаны Карпович "Мирные люди"

Картина "Мирные люди" (Intercepted) — это совместная работа Украины, Канады и Франции. Она полностью построена на перехваченных телефонных звонках военнослужащих ВС РФ.

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На кинофестивале Берлинале показали документальный фильм "Мирные люди" (Intercepted) украинского режиссера и фотографа Оксаны Карпович. Картина рассказывает о российской военной агрессии. Фильм полностью построен на перехваченных телефонных разговорах россиян, которые перекрываются видеорядом разрушений, оставленных российскими войсками в Украине. Об этом пишет "Суспільне", журналисты которого взяли у Карпович интервью.

Это фильм о дегуманизации, тоталитарной российской машине, о насилии и полном ощущении безнаказанности. Съемочная группа проехала тысячи километров, чтобы отснять видеоряд для фильма в разрушенных городах и селах Харьковской, Киевской, Николаевской областей и на Донбассе.

В название фильма легло самоназвание российских граждан после начала войны в Украине.

"Меня, в частности, интриговала роль русских "мирных жителей", как они любят сами себя называть: матерями, дружинами и сестрами русских военных. Наверное, большинство попавших в фильм разговоров — это разговоры солдат именно с женщинами", — рассказала режиссер, отметив, где велись съемки и когда.

"Съемки проходили летом и осенью 2022-го и летом 2023-го. Мы работали командой из четырех. Кроме меня, оператора Кристофера Нанна и звукооператора Артема Косинского всегда присутствовал местный продюсер. В Харькове с нами работал, в частности, Артем Фисун, военный волонтер, его вклад в этот фильм очень важен. Идея фильма заключалась в том, чтобы воссоздать опыт путешествия по Украине и показать всесторонние последствия российского вторжения", — рассказала Карпович.

Фильм состоит из длинных статических, на первый взгляд, неэмоциональных кадров, на которые наложены телефонные разговоры. Зрители слышат, как российские военные рассказывают своим родным о пытках, убийствах, разрушениях и воровстве, а те чаще отвечают на эти признания положительно.

Во время обсуждения фильма у зрителей возник вопрос, не являются ли эти разговоры фейками. Режиссер призналась, что они вместе с французским монтажером Шарлотт Турес прослушали много часов разговоров, и только один был нормальным. Он есть в фильме.

Оксана Карпович призналась, что больше всего ее поразила агрессия и ненависть россиянок.

"В контексте вторжения россиянки отличаются особой жестокостью. Это феномен, который меня интересовал и продолжает интересовать после завершения работы над фильмом", — сказала Оксана.

После Берлинале Карпович хочет показать свой фильм и в других странах мира.

"Надеюсь, что после "Берлинале" фильм будет путешествовать, в частности в те страны, где мощно работает российская пропаганда и где осознание людей, что Россия — это имперское фашистское государство, невысоко. Я хочу верить, что у нашего фильма есть хоть небольшой потенциал в том, чтобы кого-то из этих людей убедить или как минимум спровоцировать на размышления", — сказала Карпович.

Напомним, ранее еще один документальный фильм о войне в Украине – картина Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" получила престижную премию BAFTA.