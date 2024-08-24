"Конотопская ведьма". Что не так с новым патриотическим хоррором

Мистический хоррор "Конотопская ведьма" с патриотическим уклоном, премьера которого состоялась 22 августа, многими своими сценами вызывает шок, а логическими нестыковками – массу вопросов.

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Вторую попытку создания украинского мистического хоррора вряд ли можно считать удачной. Идея картины была частично взята из мультфильма "Мавка. Лесная песня": там было вооруженное вторжение в лес, а Мавка магическим способом расправилась с вояками. Только теперь это – хард-версия, лес — конотопский, а вояки — российские оккупанты. Однако, никто не ожидал, что настолько "хард" – с поеданием сырых вырванных сердец и развешиванием кишок по деревьям. А так же массой штампов, сюжетных нестыковок и откровенной глупости. При чем, про саму колдунью – мы почти ничего не узнали. Фокус разбирается насколько новому фильму не хватило меры и вкуса и есть ли в нем хоть что-то позитивное.

Первая попытка создания украинского мистического хоррора – это дебютный фильм Любомира Левицкого "Штольня" (2006). Но тогда режиссер только начинал свою профессиональную деятельность и был ограничен в средствах. Затем Левицкий реабилитировался со вполне успешным мистическим триллером "Тени незабытых предков" (2013). Место хоррора на украинском рынке по-прежнему было вакантно и его решили заполнить. "Конотопскую ведьму" делала тяжелая артиллерия кинокомпании Film. Ua: известный продюсер Ирина Костюк ("Мавка. Лесная песня", "Безумная свадьба") и один из лучших национальных сценаристов — Ярослав Войцешек ("Сторожевая застава", "Захар Беркут", "Пульс", "Мавка"). Для режиссера Андрея Колесника, снимавшего до этого сериальное "мыло" , это дебют в полнометражном кино.

Притворялась обыкновенной

По сюжету живет себе симпатичная, сексуальная девушка Елена (Татьяна Малкова). И не одна, а с чудесным, мускулистым парнем Андреем (Тарас Цымбалюк, звезда "Поймать Кайдаша"). У них любовь, как на рекламном постере. Весь гламурный набор: новая квартира, хорошая мебель, ушастый французский бульдог и страстные поцелуи.

Любимый часто заявляется с роскошными букетами, ужин при свечах. Секс – довольно подробно показан, но тоже плакатно. На сияющем фоне одно темное пятно – Елене приснился страшный сон. Она даже тетке (Елена Хохлаткина) звонила – посоветоваться.

Но в целом все было прекрасно у них в Конотопе – до 24.02.2022. После оккупации города молодые люди выбираются оттуда на авто и решают ехать через лес — к той самой тете Елены. Их тормозит отряд отмороженных российских оккупантов. Те пытаются отобрать машину, а людей – в расход. Но Андрей положит кого-то выстрелами из пистолета, кого-то переедет авто: парень оказался хоть куда. Однако у тетки возле избушки выясняется, что Андрея смертельно ранили автоматной очередью… Это не спойлер – все это есть в трейлере и авторы пишут в анонсах, что ведьма, после убийства суженного, начинает за него мстить.

Ведьма Елена выходит на тропу войны с российскими оккупантами

Весь фильм – это рефлексия на тему мести российским оккупантам. Структура картины напоминает "Мавку. Лесную песню", когда произошло вооруженное вторжение в лес, а Мавка магическим способом, превратившись в огненный смерч, разгоняет супостатов. А здесь как бы хард-версия этого, что видно даже по трейлеру "Конотопской ведьмы" (см. ниже), который за 2 месяца набрал рекордных 950 тыс. просмотров. Однако никто не ожидал, что получится настолько "хард".

В трейлере имеется эпизод, как Елена поедает какой-то кровавый кусок мяса — я думал, это какая-то часть колдовского ритуала. Но вряд ли можно было догадаться, что это окажется — вырванное сердце оккупанта. На Западе подобный жанр называется сплэттер ("разбрызгивание") – это когда до 80 % фильма кровавое насилие. Есть примитивные сплэттеры, типа "Пилы", а есть, считающиеся классикой, вроде "От заката до расцвета", где темные мистические силы уничтожают чужаков-преступников.

А тут российские оккупанты — нарываются на опасную ведьму. Но информации о ней – минимум. Сказано только, что ей тысяча лет. И что она спасла свою тетку во время Второй мировой. Что она делала эту тысячу лет? Чьи сердца входили в ее рацион питания? Елена говорила, что за это время "видела десятки войн". Почему же эта война стала для нее таким шоком?

С каждой смертью врага Елена делается все страшнее, женщиной все больше завладевает, по ее признанию, некий Морок. О нем очень немного известно из славянской мифологии, на изображениях он напоминает злого седобородого старца, но в фильме — ничего такого нет, а только какие-то черные руки-щупальца и темная жижа.

С каждой новой жертвой - Елена становится все страшнее

Исчерпывающие характеристики врагов

Зато про оккупантов нам сообщают немало: их характеры, увлечения, национальные особенности. Они примитивные персонажи, но – вполне реальные. Один парень (наименее противный) – даже наполовину украинец. Возникает уникальная ситуация: о главной героине мы узнаем куда меньше, чем о второстепенных антагонистах.

Уже много нареканий (от женщин, в основном), что нет предупреждения вначале картины об изнасилованиях, которых тут два. И некоторые критики даже относят ленту не к жанру splatter, а к torture porn – это более жесткая разновидность сплэттера. Возможно, но проблема не только и не столько в этом. Помимо дикой натуралистичности, в картине странные логические провалы.

Приведу только один пример для наглядности. В ролике показана пустая могила и три кровавых следа, идущих от нее. И дерево с ошметками трупов. Эти трупы перетащила как-то Елена. Зачем? Наверное, западня? Отряд оккупантов приближается к дереву с ошметками. И? Враги видят вдалеке фигуру ведьмы и — стреляют. Я, конечно, думал – это фантом: магия ж. Но оккупанты там находят следы крови. А далее, уже в избушке, Елена просит тетю достать из спины пару десятков пуль. То есть трупы нужно было перетащить, чтобы вызвать потом огонь на себя? Какая-то не слишком удачная комбинация, не находите?

Это напомнило эпизод из недавнего фантастического боевика "Бордерлендс", когда героям нужно было пройти незаметно возле банды отморозков. Робот Железяка, похожий на ведро с фарой, сказал, что шансов нет — по математической теории вероятности. "А на живца?" — ему возразили боевые друзья и выразительно посмотрели на него. Дальше сцена, как Железяка что-то "грузит" бандюганам, а те его внимательно слушают, пока герои проходят за их спинами. Потом робот посылает преступников куда подальше и те от души минут 5 минут палят по нему из всего оружия, что у них имеется. А потом Железяка, охая, выкидывает из себя десятки пуль, жалуясь подельникам, что теперь он как решето. Но в этом эпизоде — совершенно ясен замысел маневра. А вот зачем Елена заставила в себя стрелять – на совести создателей ленты.

Однако я все-таки нашел один важный позитивный момент в картине. Да он тоже напоминает в чем-то финал "Мавки. Лесной песни", сценарий к которой писал все тот же Войцешек. Там нужно было вывести Мавку из боевого — огненного состояния. Для этого сгодилась сопилка Лукаша – он заиграл и главная героиня выпала из своего крайне опасного (в том числе для себя) состояния, когда она сжигала все вокруг.

И здесь тоже будет — неожиданная концовка. Если вас не испугало все вышеизложенное, думаю, финал понравится. Лично мне он очень пришелся по душе. Вообще — первоначальная идея о том, чтобы народной мести придать черты мистического хоррора через образ конотопской ведьмы — хороша, жаль авторам не хватило вкуса, меры и изобретательности в ее воплощении.