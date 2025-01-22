Шевченковская премия 2025: комитет объявил список номинантов

Всего в список тех, кто прошел в завершающий тур конкурса, попало 22 произведения в 8 категориях: среди них работы Издрика, Савки, Санина и других.

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Главные номинанты на присуждение Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2025 году определены: в этом году в ключевой тур художественного конкурса попало 22 произведения в 8 категориях. Соответствующий короткий список номинантов обнародовали на сайте комитета по присуждению Шевченковской премии 20 января, передает Фокус.

Сообщается, что произведения-участники второго конкурсного тура комитет расценивал "с учетом художественной ценности, уникальности и общественной значимости", как и предусматривает Шевченковская премия. Комитет выбирал короткий список из 41 произведения, которое было допущено ко второму туру конкурса.

Как уже происходит много лет подряд, отбирали номинантов путем тайного голосования.

Кто же станет победителями среди объявленных номинатов в коротком списке — будет известно уже в марте, ведь традиционно Шевченковская премия символически присуждается в день рождения Тараса Шевченко.

Короткий список Шевченковской премии 2025 года

Нынешние номинанты представлены в 8-ми категориях: "Литература", "Литературоведение и искусствоведение", "Публицистика и журналистика", "Музыкальное искусство", "Театральное искусство", "Киноискусство" и другие. Среди устоявшихся номинаций в этом году также появилась новая — категория "Декоративно-прикладное искусство".

В целом короткий список конкурса "Шевченковская премия 2025" имеет следующий вид:

Номинация "Литература":

Юрий Издрик, книга стихов "Колекція";

Светлана Поваляева, книга стихов "Мінлива хмарність з проясненнями";

Марьяна Савка, книга стихов "Навіки ніжні: 77 віршів любові і віри";

Юрий Тарнавский, роман "Теплі полярні ночі";

Богдан Томенчук, книга стихов "Вишийте, мамо, бронежилет".

Номинация "Литературоведение и искусствоведение":

Валерий Битаев, Владислав Корниенко, Мосенкис Юрий, книга "Багатовікова літературно-мистецька зброя української перемоги";

Игорь Набитович, книга "Сага мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький".

Номинация "Публицистика и журналистика":

Александр Зинченко, книга "Як українці зруйнували імперію зла";

Павел Казарин, проект "Публіцистика воєнного часу на "Українській правді".

Номинация "Музыкальное искусство":

Марьян Пирожок, Александр Драчук, Маркиян Турканик (исполнители группы "Пиріг і Батіг"), музыкальный альбом "Зелений";

Богдана Пивненко (автор концертных программ и исполнительница), концертные программы 2019-2024.

Алексей Скрипник (композитор), хоровой концерт "Катарсис", симфония №3 "Галина" для скрипки и симфонического оркестра;

Александр Шимко (композитор), "Вирій" сакральная мистерия для смешанного хора, аутентичных голосов, сопрано и симфонического оркестра на древние молитвы, библейские и украинские народные тексты.

Номинация "Театральное искусство":

Вовкун Василий Владимирович (режиссер-постановщик). Опера "Лис Микита" (музыка И. Небесного, либретто В. Вовкуна, 2020 г.), балет "Тіні забутих предків" (музыка И. Небесного, либретто В. Вовкуна, 2023 г.), модерн-балет "Пізнай себе!" (музыка Д. Данова, либретто В. Вовкуна, 2022 г.), театрализованная кантата "Псальми війни!" (музыка Е. Станковича, либретто В. Вовкуна, 2023 г.) Львовской национальной оперы.

Голенко Максим Георгиевич (режиссер), Зауличная Юлия Ярославовна (сценограф), Бусько Алексей Алексеевич (хореограф-постановщик), Дробот Марк Владимирович (актер). Спектакль "Зерносховище" Ровенского академического украинского музыкально-драматического театра (2022 г.) по пьесе Натальи Ворожбит.

Номинация "Киноискусство":

Санин Александр Геннадьевич (кинорежиссер-постановщик, автор сценария), Михальчук Сергей Евгеньевич (оператор-постановщик), Загайкевич Алла Леонидовна (композитор). Полнометражный игровой фильм "Довбуш".

Номинация "Визуальные искусства":

Баринова (Кулеба) Вера Ивановна. Проект "Крик мовчання". Произведения: "Додому. До мами", "Допоможіть", "Катерина", "Наймичка".

Кадырова Жанна Эльфатовна. Персональная выставка "Траєкторія польотів".

Титов Никита Владимирович. Серия политических плакатов "Шлях Свободи".

Федирко Анатолий Михайлович. Художественный проект "Відродження України" (серия витражей для Главной Синагоги им. семьи Марбергов г. Черновцы).

Номинация "Декоративно-прикладное искусство":

Боньковский Олег Витальевич (мастер художественного металла). Художественная серия "Хресна дорога України" (2012-2023).

Карпец-Ермолаева Валентина Ивановна, Пикуш Андрей Андреевич, Пикуш Мария Ивановна, Рыбак Наталья Михайловна (мастера петриковской росписи). Художественный проект "Петриківський розпис: на захисті ідентичності" (серия художественных работ аутентичной петриковской декоративной росписи).

За что дают Шевченковскую премию?

Энциклопедия современной Украины | Шевченковская премия

Отметим, что Шевченковская премия — это государственная награда Украины, которую учредили в 1961 году. Шевченковская премия присуждается за выдающиеся произведения литературы, искусства, публицистики и журналистики. Комитет определяет произведения-победители те, которые являются "вершинным духовным достоянием украинского народа" и утверждают "высокие гуманистические идеалы". Им присуждается Шевченковская премия, каждый год это происходит официально и с торжествами.

При этом, согласно правилам, один человек имеет право лишь раз за всю жизнь получить эту награду. Определяет номинантов специальный комитет, а присуждает премию президент Украины на основании решений и выбора, который принимает комитет Шевченковской премии.

Сколько денег дает Шевченковская премия?

Лауреату Национальной премии имени Тараса Шевченко традиционно вручаются диплом, почетный знак, а также выплачивается денежная часть, которую ежегодно определяет президент Украины.

Известно, что сейчас денежная сумма конкурса "Шевченковская премия" составляет 160 прожиточных минимумов (около 467,2 тысячи гривен).

Ранее сообщалось, что на фронте погибли пять человек, которые принимали участие в создании фильма "Довбуш" — нынешнего номинанта на Шевченковскую премию в категории "Киноискусство". Об этом стало известно со слов режиссера Олеся Санина 14 ноября 2024 года.

Также Фокус после премьеры фильма в 2023 году рассказал о том, как зрители оценили "Довбуш".