Шевченківська премія 2025: комітет оголосив список номінантів

Всього до списку тих, хто пройшов до завершального туру конкурсу, потрапило 22 твори у 8 категоріях: серед них роботи Іздрика, Савки, Саніна та інших.

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Головних номінантів на присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка у 2025 році визначено: цьогоріч до ключого туру мистецького конкурсу потрапило 22 твори у 8 категоріях. Відповідний короткий список номінантів оприлюднили на сайті комітету з присудження Шевченківської премії 20 січня, передає Фокус.

Повідомляється, що твори-учасники другого конкурсного туру комітет розцінював "з урахуванням мистецької цінності, унікальності та суспільної значущості", як і передбачає Шевченківська премія. Комітет обирав короткий список з 41 твору, що було допущено до другого туру конкурсу.

Як вже відбувається багато років поспіль, відбирали номінантів шляхом таємного голосування.

Хто ж стане переможцями серед оголошених номінатів у короткому списку – буде відомо вже у березні, адже традиційно Шевченківська премія символічно присуджується у день народження Тараса Шевченка.

Короткий список Шевченківської премії 2025

Цьогорічні номінанти представлені у 8-ми категоріях: "Література", "Літературознавство і мистецтвознавство", "Публіцистика і журналістика", "Музичне мистецтво", "Театральне мистецтво", "Кіномистецтво" та інші. Серед усталених номінацій цьогоріч також з’явилася нова – категорія "Декоративно-прикладне мистецтво".

Загалом короткий список конкурсу "Шевченківська премія 2025" має наступний вигляд:

Номінація "Література":

Юрій Іздрик, книга поезій "Колекція";

Світлана Поваляєва, книга поезій "Мінлива хмарність з проясненнями";

Мар’яна Савка, книга поезій "Навіки ніжні: 77 віршів любові і віри";

Юрій Тарнавський, роман "Теплі полярні ночі";

Богдан Томенчук, книга поезій "Вишийте, мамо, бронежилет".

Номінація "Літературознавство і мистецтвознавство":

Валерій Бітаєв, Владислав Корнієнко, Мосенкіс Юрій, книга "Багатовікова літературно-мистецька зброя української перемоги";

Ігор Набитович, книга "Сага мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький".

Номінація "Публіцистика і журналістика":

Олександр Зінченко, книга "Як українці зруйнували імперію зла";

Павло Казарін, проєкт "Публіцистика воєнного часу на "Українській правді".

Номінація "Музичне мистецтво":

Мар’ян Пирожок, Олександр Драчук, Маркіян Турканик (виконавці гурту "Пиріг і Батіг"), музичний альбом "Зелений";

Богдана Півненко (авторка концертних програм та виконавиця), концертні програми 2019-2024.

Олексій Скрипник (композитор), хоровий концерт "Катарсис", симфонія №3 "Галина" для скрипки і симфонічного оркестру;

Олександр Шимко (композитор), "Вирій" сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитви, біблійні та українські народні тексти.

Номінація "Театральне мистецтво":

Вовкун Василь Володимирович (режисер-постановник). Опера "Лис Микита" (музика І. Небесного, лібрето В. Вовкуна, 2020 р.), балет "Тіні забутих предків" (музика І. Небесного, лібрето В. Вовкуна, 2023 р.), модерн-балет "Пізнай себе!" (музика Д. Данова, лібрето В. Вовкуна, 2022 р.), театралізована кантата "Псальми війни!" (музика Є. Станковича, лібрето В. Вовкуна, 2023 р.) Львівської національної опери.

Голенко Максим Георгійович (режисер), Заулична Юлія Ярославівна (сценографка), Бусько Олексій Олексійович (хореограф-постановник), Дробот Марк Володимирович (актор). Вистава "Зерносховище" Рівненського академічного українського музично-драматичного театру (2022 р.) за п’єсою Наталки Ворожбит.

Номінація "Кіномистецтво":

Санін Олександр Геннадійович (кінорежисер-постановник, автор сценарію), Михальчук Сергій Євгенович (оператор-постановник), Загайкевич Алла Леонідівна (композиторка). Повнометражний ігровий фільм "Довбуш".

Номінація "Візуальні мистецтва":

Баринова (Кулеба) Віра Іванівна. Проєкт "Крик мовчання". Твори: "Додому. До мами", "Допоможіть", "Катерина", "Наймичка".

Кадирова Жанна Ельфатівна. Персональна виставка "Траєкторія польотів".

Тітов Микита Володимирович. Серія політичних плакатів "Шлях Свободи".

Федірко Анатолій Михайлович. Мистецький проєкт "Відродження України" (серія вітражів для Головної Синагоги ім. родини Марбергів м. Чернівці).

Номінація "Декоративно-прикладне мистецтво":

Боньковський Олег Віталійович (майстер художнього металу). Мистецька серія "Хресна дорога України" (2012-2023).

Карпець-Єрмолаєва Валентина Іванівна, Пікуш Андрій Андрійович, Пікуш Марія Іванівна, Рибак Наталія Михайлівна (майстри петриківського розпису). Мистецький проєкт "Петриківський розпис: на захисті ідентичності" (серія художніх робіт автентичного петриківського декоративного розпису).

За що дають Шевченківську премію?

Енциклопедія сучасної України | Шевченківська премія

Зазначимо, що Шевченківська премія – це державна нагорода України, яку заснували у 1961 році. Шевченківська премія присуджується за найвидатніші твори літератури, мистецтва, публіцистики та журналістики. Комітет визначає твори-переможці ті, що є "вершинним духовним надбанням українського народу" та утверджують "високі гуманістичні ідеали". Їм присуджується Шевченківська премія, кожного року це відбувається офіційно та з урочистостями.

При цьому, згідно з правилами, одна людина має право лише раз за все життя отримати цю нагороду. Визначає номінантів спеціальний комітет, а присуджує премію президент України на підставі рішень та вибору, що приймає комітет Шевченківської премії.

Скільки грошей дає Шевченківська премія?

Лауреатові Національної премії імені Тараса Шевченка традиційно вручаються диплом, почесний знак, а також виплачується грошова частина, яку щороку визначає президент України.

Відомо, що наразі грошова сума конкурсу "Шевченківська премія" становить 160 прожиткових мінімумів (близько 467,2 тисячі гривень).

Раніше повідомлялося, що на фронті загинуло п’ятеро людей, які брали участь у створенні фільму "Довбуш" – цьогорічного номінанта на Шевченківську премію у категорії "Кіномистецтво". Про це стало відомо зі слів режисера Олеся Саніна 14 листопада 2024 року.

Також Фокус після прем’єри фільму у 2023 році розповів про те, як глядачі оцінили "Довбуш".