Умер известный юморист Валерий Хаит: чем он запомнился одесситам

Известный одессит и легендарный капитан местной команды КВН Валерий Хаит внезапно ушел из жизни: артисту было 85 лет. Его запомнили как талантливого юмориста и основателя традиционной одесской "Юморины".

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Юморист, художественный руководитель юмористической команды "Джентльмен-шоу", основатель театра "Клуб одесских джентельменов" и вице-президент "Всемирного клуба одесситов" Валерий Хаит скончался на 86-м году жизни. Известного одессита не стало в субботу, 1 февраля, о чем сообщили представители "Всемирного клуба одесситов" на официальной странице сообщества в Facebook.

"Легендарный капитан КВН Валерий Хаит ушел навсегда в историю Одессы", — говорится в сообщении клуба.

О времени и месте прощания с известным комиком пока не сообщают. Однако уверяют, что одесситы смогут прийти и попрощаться с легендарным земляком.

Чем прославился Валерий Хаит и что сделал для Одессы

Валерий Хаит — известный в Одессе человек, который за жизнь успел сделать немало. Он был журналистом, поэтом, прозаиком, редактором, сатириком, телеведущим. Работал художественным руководителем нескольких команд — группы "Деловые люди" и сборной "Первой команды одесских джентльменов". Начиная с 1997 года, работал главным редактором одесского юмористического журнала "Фонтан". Практически всю жизнь был связан с юмором. Обладал премией "Золотой Остап" в номинации "Самое смешное печатное издание".

Хаит также был автором книг лирических стихов и прозы — томов эссе и воспоминаний "Книга читателя", нескольких юмористических сборников.

Одесситам Валерий запомнился тем, что был одним из создателей "Юморины" — ежегодного фестиваля юмора и сатиры, который проводится в Одессе 1 апреля, начиная с 1973 года. "Юморина" проводится ежегодно в форме карнавального шествия на Соборной площади Одессы. В городе также происходит много концертов и других развлекательных мероприятий, это большое действо, которое объединяет одесситов уже много лет.

Напоминаем, около года назад Валерий Хаит похоронил родного сына. Евгений Хаит пошел по стопам отца, был актером "Джентельмен-шоу", работал драматургом и сценаристом, долгое время играл в местной команде КВН. Мужчина умер внезапно в 58 лет от сердечного приступа. Об этом Фокус сообщал 22 января 2024 года.

Недавно также Фокус сообщал о смерти Владимира Пилипчука — одного из тех, кто ввел гривну в Украине.