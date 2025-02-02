Помер відомий гуморист Валерій Хаїт: чим він запам'ятався одеситам

Відомий одесит та легендарний капітан місцевої команди КВК Валерій Хаїт раптово пішов із життя: артисту було 85 років. Його запам'ятали як талановитого гумориста та засновника традиційної одеської "Гуморини".

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Гуморист, художній керівник гумористичної команди "Джентльмен-шоу", засновник театру "Клуб одеських джентельменів" та віцепрезидент "Всесвітнього клубу одеситів" Валерій Хаїт помер на 86-му році життя. Відомого одесита не стало у суботу, 1 лютого, про що повідомили представники "Всесвітнього клубу одеситів" на офіційній сторінці спільноти у Facebook.

"Легендарний капітан КВК Валерій Хаїт пішов назавжди в історію Одеси", – йдеться у дописі клубу.

Про час та місце прощання з відомим коміком поки що не повідомляють. Однак запевняють, що одесити матимуть змогу прийти та попрощатися з легендарним земляком.

Чим прославився Валерій Хаїт та що зробив для Одеси

Валерій Хаїт – відомий в Одесі чоловік, який за життя встиг зробити чимало. Він був журналістом, поетом, прозаїком, редактором, сатириком, телеведучим. Працював художнім керівником кількох команд – групи "Ділові люди" та збірної "Першої команди одеських джентльменів". Починаючи з 1997 року, працював головним редактором одеського гумористичного журналу "Фонтан". Практично все життя був пов’язаний з гумором. Володів премією "Золотий Остап" у номінації "Найсмішніше друковане видання".

Хаїт також був автором книг ліричних віршів та прози – томів есе та спогадів "Книга читача", кількох гумористичних збірок.

Одеситам Валерій запам'ятався тим, що був одним із творців "Гуморини" – щорічного фестивалю гумору та сатири, який проводиться в Одесі 1 квітня, починаючи з 1973 року. "Гуморина" проводиться щорічно у формі карнавальної ходи на Соборній площі Одеси. У місті також відбувається багато концертів та інших розважальних заходів, це велике дійство, яке єднає одеситів вже багато років.

Нагадуємо, близько року тому Валерій Хаїт поховав рідного сина. Євген Хаїт пішов стопами батька, був актором "Джентельмен-шоу", працював драматургом та сценаристом, тривалий час грав у місцевій команді КВК. Чоловік помер раптово у 58 років від серцевого нападу. Про це Фокус повідомляв 22 січня 2024 року.

Нещодавно також Фокус повідомляв про смерть Володимира Пилипчука – одного з тих, хто запровадив гривню в Україні.