Четвертый роман выйдет посмертно: из жизни ушел писатель и журналист Олег Поляков

Современный прозаик умер в 53 года: в феврале 2025 года должен выйти его четвертый роман в известном издательстве. Книгу выпустят, несмотря на смерть автора.

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Украинский писатель-прозаик, критик, журналист, один из создателей химерной прозы Олег Поляков внезапно ушел из жизни, не дождавшись выхода своего четвертого романа. Его книга "П’ять поглядів на весняний вогонь" должна выйти в феврале в Издательстве Старого Льва, которое пообещало выпустить роман посмертно. О смерти автора сообщили в самом издательстве 3 февраля.

"Его смерть стала невыразимой потерей для родных, друзей и всех, кто ценил его творчество", — говорится в сообщении.

Родные рассказали издательству, что прозаик умер после тяжелой скоротечной неизлечимой болезни.

В издательстве рассказали о биографии писателя. Сам был уроженцем Павлограда Днепропетровской области, однако часто ездил по Украине, жил во многих городах. В частности жил и работал во Львове, Луцке, Ирпене и Киеве.

При жизни Олег Поляков успел попробовать немало: был журналистом львовского телевидения, работал редактором ряда профильных изданий, был привлечен к деятельности творческого объединения "Школа свободных искусств", где создавал музыкальные, кино- и телепроекты.

Со временем начал писать произведения — его первая проза появилась на страницах журнала "Країна мрій". Публиковал и критические работы, которые выходили на страницах "Кур’єра Кривбасу". Вслед за этим появился и первый роман "Рабині й друзі пані Векли", который один из известных критиков окрестил "лучшим литературным дебютом за последние годы".

Вскоре Олег Поляков выпустил следующие свои творения, по которым его начали сравнивать с Францем Кафкой и Джеймсом Джойсом. В издательстве отмечают, что его писательская манера относится к новой причудливой прозе или магическому реализму.

Четвертый роман автора под названием "П’ять поглядів на весняний вогонь" должен выйти в Издательстве Старого Льва, которое сообщило о смерти писателя. Его выпуск запланирован на февраль этого года. Книгу напечатают, уверяют в издательстве, посмертно, и она станет "важной частью его творческого наследия".

Напомним, недавно стало известно о смерти известного одесского юмориста Валерия Хаима. Артисту было 85 лет, его одесситы запомнили как основателя легендарной местной "Юморины". О смерти юмориста Фокус сообщал 2 февраля.

Ранее также Фокус рассказал о смерти писателя и автора песен Михаила Микуся. Он был военнослужащим 5-й отдельной штурмовой бригады. Об этом стало известно 27 января.