Четвертий роман вийде посмертно: із життя пішов письменник та журналіст Олег Поляков

Сучасний прозаїк помер у 53 роки: у лютому 2025 року має вийти друком його четвертий роман у відомому видавництві. Книгу випустять, попри смерть автора.

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Український письменник-прозаїк, критик, журналіст, один із творців химерної прози Олег Поляков раптово пішов із життя, не дочекавшись виходу свого четвертого роману. Його книга "П’ять поглядів на весняний вогонь" має вийти друком в лютому у Видавництві Старого Лева, яке пообіцяло випустити роман посмертно. Про смерть автора повідомили у самому видавництві 3 лютого.

"Його смерть стала невимовною втратою для рідних, друзів та всіх, хто цінував його творчість", – йдеться у повідомленні.

Рідні розповіли видавництву, що прозаїк помер після тяжкої швидкоплинної невиліковної хвороби.

У видавництві розповіли про біографію письменника. Сам був уродженцем Павлограда Дніпропетровської області, однак часто їздив Україною, жив у багатьох містах. Зокрема мешкав і працював у Львові, Луцьку, Ірпені та Києві.

За життя Олег Поляков встиг спробувати чимало: був журналістом львівського телебачення, працював редактором низки профільних видань, був залучений до діяльності творчого об’єднання "Школа вільних мистецтв", де створював музичні, кіно- та телепроєкти.

Згодом почав писати твори – його перша проза з’явилася на сторінках журналу "Країна мрій". Публікував і критичні роботи, які виходили на сторінках "Кур’єра Кривбасу". Слідом за цим з’явився і перший роман "Рабині й друзі пані Векли", який один із відомих критиків охрестив "найкращим літературним дебютом за останні роки".

Невдовзі Олег Поляков випустив наступні свої творіння, за якими його почали порівнювати із Францом Кафкою та Джеймсом Джойсом. У видавництві зазначають, що його письменницька манера належить до нової химерної прози або магічного реалізму.

Четвертий роман автора під назвою "П’ять поглядів на весняний вогонь" має вийти друком у Видавництві Старого Лева, яке повідомило про смерть письменника. Його випуск запланований на лютий цього року. Книгу надрукують, запевняють у видавництві, посмертно, і вона стане "важливою частиною його творчої спадщини".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть відомого одеського гумориста Валерія Хаїма. Артисту було 85 років, його одесити запам’ятали як засновника легендарної місцевої "Гуморини". Про смерть гумориста Фокус повідомляв 2 лютого.

Раніше також Фокус розповів про смерть письменника та автора пісень Михайла Микуся. Він був військовослужбовцем 5-ї окремої штурмової бригади. Про це стало відомо 27 січня.