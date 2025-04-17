Перевел большую часть произведений Лавкрафта: умер известный украинский переводчик (фото)

16 апреля сообщили о смерти известного украинского переводчика из Ивано-Франковска Тараса Бойко, который работал с англоязычными произведениями мировой литературы: его жизнь оборвалась на 62-м году. Среди самых известных переводов Бойко — работы Лавкрафта, Вирджинии Вулф, Джозефа Конрада и других.

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О смерти украинского переводчика сообщил на своей Facebook-странице издатель Павел Швед.

"10 апреля внезапно отошел в вечность талантливый переводчик и вообще очень светлый и добрый человек Бойко Тарас Богданович", — написал Швед.

Отмечается, что жена переводчика сообщила издательство о смерти Тараса Бойко, а 13 состоялось прощание с ним. Деятеля украинского книгоиздания похоронили в селе Лучинцы Рогатинской городской общины Ивано-Франковской области.

Тарас Бойко

Тарас Бойко — не только переводчик, но и преподаватель и филолог. Он работал в Прикарпатском национальном университете имени Василия Стефаника, Ивано-Франковском национальном медицинском университете. Длительный период своей жизни провел в столице, где работал переводчиком при Верховной Раде и Министерстве юстиции.

Также известный переводчик был активистом. В 1989 году участвовал в голодовке, которую организовали в Москве для поддержки УГКЦ.

Ранее в издательстве "Комубук" обнародовали интервью с Бойко, во время которого тот рассказал, что переводами заинтересовался еще в школьные годы. Тарас рассказывал, что во время работы всегда стремится достигать в переводе того, чтобы он выглядел максимально "украинским": чтобы не бросалось в глаза то, что это перевод.

"Переводчик — это профессия, к которой человек имел призвание", — рассказывал Тарас Бойко.

Какие переводы подарил украинцам Тарас Бойко

За свою жизнь выдающийся переводчик сделал немало переводов мировых произведений на украинский язык: всего их — более 50. В его активе книги писателей с мировыми именами, в частности:

"Зов Ктулху" Г.Ф. Лавкрафта;

"Миссис Дэллоуэй" Вирджинии Вулф;

"Завтрак у Тиффани" Трумена Капоте;

"Сатанинские стихи" Салмана Рушди;

"Сердце тьмы" Джозефа Конрада;

"Давние друзья" Тома О'Нила и другие.

Напомним, в Национальном союзе кинематографистов Украины 15 апреля сообщили о смерти известного украинского режиссера Александра Муратова.

6 апреля из жизни ушла звезда фильма "За двумя зайцами" Таисия Литвиненко, о чем сообщил ее сын Назар Стригун.