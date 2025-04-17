Переклав більшу частину творів Лавкрафта: помер відомий український перекладач (фото)

16 квітня повідомили про смерть відомого українського перекладача з Івано-Франківська Тараса Бойка, який працював з англомовними творами світової літератури: його життя обірвалося на 62-му році. Серед найвідоміших перекладів Бойка — роботи Лавкрафта, Вірджинії Вулф, Джозефа Конрада та інших.

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Про смерть українського перекладача повідомив на своїй Facebook-сторінці видавець Павло Швед.

"10 квітня раптово відійшов у вічність талановитий перекладач і загалом дуже світла та добра людина Бойко Тарас Богданович", — написав Швед.

Зазначається, що дружина перекладача сповістила видавництво про смерть Тараса Бойка, а 13 відбулося прощання з ним. Діяча українського книговидання поховали у селі Лучинці Рогатинської міської громади Івано-Франківської області.

Тарас Бойко

Тарас Бойко — не лише перекладач, а й викладач та філолог. Він працював у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, Івано-Франківському національному медичному університеті. Тривалий період свого життя провів у столиці, де працював перекладачем при Верховній Раді та Міністерстві юстиції.

Також відомий перекладач був активістом. У 1989 році брав участь у голодуванні, яке організували у Москві задля підтримки УГКЦ.

Раніше у видавництві "Комубук" оприлюднили інтерв'ю з Бойком, під час якого той розповів, що перекладами зацікавився ще у шкільні роки. Тарас розповідав, що під час роботи завжди прагне досягати у перекладі того, аби він виглядав максимально "українським": щоб не кидалося у вічі те, що це переклад.

"Перекладач – це фах, до якого людина мала покликання", — розповідав Тарас Бойко.

Які переклади подарував українцям Тарас Бойко

За своє життя видатний перекладач зробив чимало перекладів світових творів українською мовою: всього їх — понад 50. У його доробку книги письменників зі світовими іменами, зокрема:

"Поклик Ктулху" Г.Ф. Лавкрафта;

"Місіс Делловей" Вірджинії Вулф;

"Сніданок у Тіффані" Трумена Капоте;

"Сатанинські вірші" Салмана Рушді;

"Серце пітьми" Джозефа Конрада;

"Давні друзі" Тома О'Ніла та інші.

Нагадаємо, в Національній спілці кінематографістів України 15 квітня сповістили про смерть відомого українського режисера Олександра Муратова.

6 квітня з життя пішла зірка фільму "За двома зайцями" Таїсія Литвиненко, про що повідомив її син Назар Стригун.