В Нидерландах на свалку выбросили 46 произведений искусства: среди них работа Энди Уорхола

В муниципалитете Маасхорст (Нидерланды) во время реставрации ратуши вместе с мусором выбросили 45 произведений искусства общей стоимостью около 22 000 евро. Среди пропавших работ особую ценность представляет шелкография королевы Беатрикс 1980-х годов стоимостью около 15 000 евро работы американского художника Энди Уорхола.

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Об этом сообщает ВВС.

Расследование инцидента выявило ряд серьезных нарушений в процессе хранения и обращения с художественными ценностями. Во время ремонтных работ произведения искусства временно хранились в подвале мэрии в городе Уден. Следователи пришли к выводу, что отсутствие четких инструкций по хранению могло привести к тому, что ценные предметы ошибочно выбросили вместе с мусором.

"Так с ценностями обращаться нельзя. Но это произошло. Мы сожалеем об этом", — отметил глава муниципалитета Ганс ван дер Пас.

В отчете следователей отмечается, что некоторые произведения искусства хранились в обычных контейнерах для мусора на колесах в подвальном помещении. Поэтому с ними обращались "неосторожно".

В целом основные выводы расследования указывают на системные недостатки в управлении культурными ценностями муниципалитета: должным образом не было определено право собственности на произведения, отсутствуют правила и процедуры по их реставрации и хранению, а после обнаружения исчезновения не было принято достаточных мер для их поиска. Также отмечалось об отсутствии инструкций по регистрации, хранению, сохранению и обеспечению безопасности художественных объектов.

Напомним, ранее неподалеку от границы с Германией нидерландские археологи обнаружили масштабный клад, датированный VII веком н. э. Исследователи раскопали так называемые "деньги дьявола" - так ранние христиане называли подношения языческим богам.

Тем временем 21-месячная художница из Японии дебютировала с персональной выставкой. Ее абстрактные картины продают по 33 000 иен (около 230 долларов США) за полотно.