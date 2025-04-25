В Нідерландах на смітник викинули 46 витворів мистецтва: серед них робота Енді Воргола

В муніципалітеті Маасхорст (Нідерланди) під час реставрації ратуші разом зі сміттям викинули 45 творів мистецтва загальною вартістю близько 22 000 євро. Серед зниклих робіт особливу цінність становить шовкографія королеви Беатрікс 1980-х років вартістю близько 15 000 євро роботи американського митця Енді Воргола.

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Про це повідомляє ВВС.

Розслідування інциденту виявило ряд серйозних порушень у процесі зберігання та поводження з мистецькими цінностями. Під час ремонтних робіт твори мистецтва тимчасово зберігалися у підвалі мерії в місті Уден. Слідчі дійшли висновку, що відсутність чітких інструкцій щодо зберігання могла призвести до того, що цінні предмети помилково викинули разом зі сміттям.

"Так із цінностями поводитися не можна. Але це сталося. Ми шкодуємо про це", — зазначив очільник муніципалітету Ганс ван дер Пас.

У звіті слідчих зазначається, що деякі твори мистецтва зберігалися у звичайних контейнерах для сміття на колесах у підвальному приміщенні. Тому з ними поводилися "необережно".

Загалом основні висновки розслідування вказують на системні недоліки в управлінні культурними цінностями муніципалітету: належним чином не було визначено право власності на твори, відсутні правила та процедури щодо їх реставрації та зберігання, а після виявлення зникнення не було вжито достатніх заходів для їх пошуку. Також зазначалось про відсутність інструкцій з реєстрації, зберігання, збереження та забезпечення безпеки мистецьких об'єктів.

Нагадаємо, раніше неподалік від кордону з Німеччиною нідерландські археологи виявили масштабний скарб, датований VII століттям н. е. Дослідники розкопали так звані "гроші диявола" — так ранні християни називали підношення язичницьким богам.

Тим часом 21-місячна художниця з Японії дебютувала з персональною виставкою. Її абстрактні картини продають за 33 000 єн (близько 230 доларів США) за полотно.