"Миру не хватает свободы и безопасности": Анджелина Джоли вспомнила в Каннах украинскую писательницу (видео)

Американская актриса Анджелина Джоли вечером 16 мая на Каннском кинофестивале вспомнила в речи украинскую писательницу Викторию Амелию, которая погибла в 2023 году от российского ракетного обстрела.

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Об этом пишет издание Variety.

В речи перед вручением награды Trophée Chopard ("Открытие года") актерам Финну Беннету и Мари Коломб голливудская звезда отметила, что международное кино имеет силу влиять на мир во времена глобальной нестабильности.

"И никто из нас не наивен. Мы знаем, что многим художникам во всем мире не хватает свободы и безопасности, чтобы рассказывать свои истории, и многие потеряли жизнь, например Фатима Хассуна, убитая в Газе, Шаден Гардуд, убитый в Судане, и Виктория Амелина, убитая в Украине, и многие другие чрезвычайные художники, которые должны быть с нами сейчас", — сказала Анджелина Джоли.

Актриса отметила, что человечество в долгу перед всеми художниками, которые рискуют своей жизнью и делятся своими историями и опытом, чтобы помочь другим учиться и развиваться.

Вручение 25-го Trophée Chopard состоялось во время ужина на пляже Карлтон. Его совместно организовали президент Каннского кинофестиваля Ирис Кноблох, генеральный делегат Тьерри Фремо и сопрезидент и художественный руководитель Chopard Каролин Шойфеле.

Основанная в 2001 году награда Trophée Chopard вручается молодым талантам международного кинематографа. Ее каждый год получают один актер и одна актриса с многообещающей карьерой.

Что известно о Виктории Амелиной

Писательница Виктория Амелина была ранена во время нанесенного оккупантами ракетного удара по Краматорску 27 июня 2023 года. Во время обстрела находилась в Краматорске вместе с делегацией из Колумбии, куда входили депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес — все они также получили ранения.

3 июля ПЕН-клуб Украины сообщил, что писательница Амелина умерла в больнице Мечникова в Днепре из-за тяжелого ранения, несовместимого с жизнью.

Виктория Амелина родилась во Львове 1 января 1986 года. Она была известной украинской писательницей и общественным деятелем, членом Украинского ПЕН. Ее первый роман "Синдром ноября, или Homo Compatiens" вышел в 2014 году. Также художница писала детские книги. Впоследствии произведения Амелиной публиковались в переводах на польский, чешский, немецкий, нидерландский и английский языки. Кроме того, она основала литературный фестиваль в поселке Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области.

Напомним, 13 мая Фокус писал, что 78-й международный фестиваль кино в Каннах начался с Украины. В день открытия Каннского кинофестиваля состоялся "День Украины", а первым фильмом, который увидели гости, была документальная лента "Зеленский" режиссеров Ива Жолана, Лизы Извести и Ариан Шемен (Франция, 2025 год), рассказывающая биографию украинского президента.