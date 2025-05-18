"Світу бракує свободи та безпеки": Анджеліна Джолі згадала в Каннах українську письменницю (відео)

Американська акторка Анджеліна Джолі ввечері 16 травня на Каннському кінофестивалі згадала у промові українську письменницю Вікторію Амелію, яка загинула у 2023 році від російського ракетного обстрілу.

Related video

Про це пише видання Variety.

У промові перед врученням нагороди Trophée Chopard ("Відкриття року") акторам Фінну Беннету та Марі Коломб голлівудська зірка зазначила, що міжнародне кіно має силу впливати на світ у часи глобальної нестабільності.

"І ніхто з нас не наївний. Ми знаємо, що багатьом митцям у всьому світі бракує свободи та безпеки, щоб розповідати свої історії, і багато хто втратив життя, як-от Фатіма Хассуна, вбита в Газі, Шаден Гардуд, убитий у Судані, та Вікторія Амеліна, вбита в Україні, та багато інших надзвичайних митців, які повинні бути з нами зараз", — сказала Анджеліна Джолі.

Акторка наголосила, що людство в боргу перед усіма митцями, які ризикують своїм життям і діляться своїми історіями та досвідом, щоб допомогти іншим навчатися та розвиватися.

Вручення 25-го Trophée Chopard відбулося під час вечері на пляжі Карлтон. Її спільно організували президент Каннського кінофестивалю Іріс Кноблох, генеральний делегат Тьєррі Фремо та співпрезидент і художній керівник Chopard Каролін Шойфеле.

Заснована у 2001 році нагорода Trophée Chopard вручається молодим талантам міжнародного кінематографа. Її щороку отримують один актор і одна акторка з багатообіцяльною кар'єрою.

Що відомо про Вікторію Амеліну

Письменниця Вікторія Амеліна була поранена під час завданого окупантами ракетного удару по Краматорську 27 червня 2023 року. Під час обстрілу перебувала в Краматорську разом із делегацією з Колумбії, куди входили депутат Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад і журналістка Каталіна Гомес — усі вони також отримали поранення.

3 липня ПЕН-клуб України повідомив, що письменниця Амеліна померла в лікарні Мечникова в Дніпрі через важке поранення, несумісне з життям.

Вікторія Амеліна народилася у Львові 1 січня 1986 року. Вона була відомою українською письменницею та громадською діячкою, членкинею Українського ПЕН. Її перший роман "Синдром листопаду, або Homo Compatiens" вийшов друком 2014 року. Також мисткиня писала дитячі книжки. Згодом твори Амеліної публікувалися в перекладах польською, чеською, німецькою, нідерландською та англійською мовами. Крім того, вона заснувала літературний фестиваль у селищі Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області.

Нагадаємо, 13 травня Фокус писав, що 78-й міжнародний фестиваль кіно у Каннах розпочався з України. У день відкриття Каннського кінофестивалю відбувся "День України", а першим фільмом, який побачили гості, була документальна стрічка "Зеленський" режисерів Іва Жолана, Лізи Ізвесті та Аріан Шемен (Франція, 2025 рік), що розповідає біографію українського президента.