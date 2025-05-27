Из Украины хотели вывезти исторические артефакты, связанные с Тарасом Шевченко: в чем их ценность (фото)

Во время проверки международной почтовой посылки, следовавшей из Одессы в США, таможенники в Киеве изъяли оригинальное приложение к украинской ежедневной газете "Рада" от 25 февраля 1914 года и раритетную почтовую открытку "Тарас Шевченко. Автопортрет. 1840", напечатанную в Австрии в 1946 году.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской таможни.

По информации таможни, изъятое приложение к газете "Рада", выходившей в Киеве в 1906-1914 годах, является юбилейным выпуском, посвященным 100-летию со дня рождения Тараса Шевченко. Издание финансировал меценат Евгений Чикаленко, активный деятель украинского национального движения.

Еще одна находка — почтовая открытка с автопортретом Шевченко — была издана в 1946 году по инициативе украинской диаспоры в Тироле и Форальберге. Ее выпустили в знак уважения к годовщине смерти поэта.

Приложение к киевской газете "Рада" 1914 года Приложение к киевской газете "Рада" 1914 года Приложение к киевской газете "Рада" 1914 года Приложение к киевской газете "Рада" 1914 года Приложение к киевской газете "Рада" 1914 года

"Обе находки относятся к малотиражной печатной продукции, имеющей значительную культурную и историческую ценность. Для их вывоза за границу требуется соответствующее свидетельство, которое таможенникам не было предоставлено", — говорится в сообщении.

В связи с отсутствием необходимого документа для вывоза, Киевская таможня составила протокол по статье 473 Таможенного кодекса Украины. Обнаруженные культурные ценности были изъяты, а материалы дела передадут в суд для дальнейшего рассмотрения.

Таможенники отметили культурную и историческую ценность изъятых артефактов. Газета "Рада", к которой принадлежит юбилейное приложение, имеет особое значение: в 1906-1907 годах секретарем редакции работал Симон Петлюра — будущий лидер освободительного движения. В годы создания украинского государства (1917-1921) издание считалось важной платформой для формирования общественной и политической мысли.

Открытка с автопортретом Тараса Шевченко, напечатанная украинской диаспорой в Австрии после Второй мировой войны, является редким образцом зарубежной печати. Она имеет высокую коллекционную ценность, отражает активность украинской общины за рубежом и связана с чествованием памяти Кобзаря.

Напомним, в прошлом году Украина вернула похищенные Россией артефакты. В Нью-Йорке США передали нашей стороне четыре железные сабли IX-XIII веков, которые происходят с временно оккупированных территорий. Их обнаружили в посылке, замаскированной под "набор для барбекю", в международном почтовом отделении Ньюарка.

В конце 2023 года из Украины хотели вывезти "палеонтологический эксклюзив" возрастом примерно 161-165 миллионов лет.