З України хотіли вивезти історичні артефакти, пов'язані з Тарасом Шевченком: у чому їхня цінність (фото)

Під час перевірки міжнародної поштової посилки, що прямувала з Одеси до США, митники в Києві вилучили оригінальний додаток до української щоденної газети "Рада" від 25 лютого 1914 року та раритетну поштову листівку "Тарас Шевченко. Автопортрет. 1840", надруковану в Австрії у 1946 році.

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Про це повідомила пресслужба Київської митниці.

За інформацією митниці, вилучений додаток до газети "Рада", що виходила в Києві в 1906–1914 роках, є ювілейним випуском, присвяченим 100-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Видання фінансував меценат Євген Чикаленко, активний діяч українського національного руху.

Ще одна знахідка — поштова листівка з автопортретом Шевченка — була видана у 1946 році за ініціативи української діаспори в Тіролі та Форальберзі. Її випустили на знак пошани до річниці смерті поета.

Додаток до київської газети "Рада" 1914 року Додаток до київської газети "Рада" 1914 року Додаток до київської газети "Рада" 1914 року Додаток до київської газети "Рада" 1914 року Додаток до київської газети "Рада" 1914 року

"Обидві знахідки належать до малотиражованої друкованої продукції, що мають значну культурну та історичну цінність. Для їх вивезення за кордон потрібне відповідне свідоцтво, яке митникам не було надано", — йдеться в повідомленні.

У зв’язку з відсутністю необхідного документу для вивезення, Київська митниця склала протокол за статтею 473 Митного кодексу України. Виявлені культурні цінності були вилучені, а матеріали справи передадуть до суду для подальшого розгляду.

Митники зазначили культурну й історичну цінність вилучених артефактів. Газета "Рада", до якої належить ювілейний додаток, має особливе значення: у 1906–1907 роках секретарем редакції працював Симон Петлюра — майбутній лідер визвольного руху. У роки українського державотворення (1917–1921) видання вважалося важливою платформою для формування громадської та політичної думки.

Листівка з автопортретом Тараса Шевченка, надрукована українською діаспорою в Австрії після Другої світової війни, є рідкісним зразком зарубіжного друку. Вона має високу колекційну цінність, відображає активність української громади за кордоном і пов’язана з вшануванням пам’яті Кобзаря.

Нагадаємо, минулого року Україна повернула викрадені Росією артефакти. У Нью-Йорку США передали нашій стороні чотири залізні шаблі IX–XIII століть, які походять з тимчасово окупованих територій. Їх виявили у посилці, замаскованій під "набір для барбекю", у міжнародному поштовому відділенні Ньюарка.

Наприкінці 2023 року з України хотіли вивезти "палеонтологічний ексклюзив" віком приблизно 161-165 мільйонів років.