"Из-за мата": в ячейке НСЖУ хотят лишить Шевченковской премии поэта Издрика, детали

Председатель Дрогобычской ячейки Национального союза журналистов Степан Яким призвал осудить поэта Юрия Издрика и лишить его Шевченковской премии. Причиной является наличие ругани в стихах, из-за чего его назвали "враждебным элементом".

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Об этом сообщил дрогобычанин, член Дрогобычской ячейки НСЖУ Андрей Юркевич.

По его словам, 6 июня состоялось заседание Дрогобычской ячейки НСЖУ в честь Дня журналиста. Во время него председатель Степан Яким зачитал обращение относительно Юрия Издрика.

"После коротких приветствий председатель организации Степан Яким зачитал обращение, в котором нас призвали осудить поэта Юрия Издрика как "враждебный элемент" и поддержать инициативу о лишении его Шевченковской премии. Причина? Потому что в его стихах есть мат. Серьезно. Стихи — с матом. Это, оказывается, достаточно, чтобы выносить на обсуждение вопрос о "враждебности". Председатель организации возмутился, что лауреат такой уважаемой премии позволяет себе такое. И предложил всем присутствующим поддержать обращение", — рассказал Андрей Юркевич.

Из всех присутствующих только два человека были против поддержки этого обращения, включая Андрея Юркевича.

"Далее я покинул заседание. У меня было ощущение, будто я попал в театр абсурда. Такой себе 1937-й, только без шинелей. Устроили судилище над поэтом за то, что его творчество не укладывается в рамки чьего-то "эстетического вкуса", — отметил он.

Андрей Юркевич заявил, что не хочет быть частью этой структуры и покидает членство ячейки НСЖУ.

Отметим, что Юрий Издрик стал победителем Шевченковской премии 2025. Его признали лучшим в номинации "Литература" за книгу стихов "Коллекция", изданную в 2023 году.

Что известно о Юрии Издрике

Юрий Издрик — украинский поэт, прозаик и художник "Станиславского феномена", автор журнала "Четверг". Работает в направлении постмодерна. Родился в Калуше, что на Ивано-Франковщине. Автор повести "Остров КРК", поэтического сборника "Станислав и 11 его освободителей", романов "Воццек", "Двойной Леон", сборника эссе "Флешка", "Флешка-2GB", "Такое", "Underwor(l)d", "Издрик. Ю", "После прозы", "AB OUT", "Календарь любви".

"Коллекция" — книга стихов, изданная в Черновцах в 2023 году. В сборник вошли избранные стихи Юрия Издрика, которые на протяжении последних лет в Facebook получили более 600 лайков. Книга проиллюстрирована графическими работами поэта с 1990-х годов, оригиналы которых разошлись частными и институциональными коллекциями. Для этого издания Издрик собственноручно создал репродукции этих произведений.

Юрия Издрика на Шевченковскую премию выдвинуло издательство "Meridian Czernowitz".

Напомним, издательство "Абрикос" возмутил тот факт, что писательница Юлианна Караман представила книгу на русском, а также репостила сообщения читателей из РФ. Издательство лишится книг "Домик мечты", которые ему принадлежат, а также прекратит сотрудничество с автором.

Фокус также писал, что украинское издательство КСД попало в скандал из-за анонса новинки — книги автора Софи Ларк, которая вдохновляется российской мафией и написала роман о почти полной тезке первой леди Елены Зеленской. После волны критики, которую сначала пытались блокировать, издатели заявили, что не являются цензорами.